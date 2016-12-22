«Мираторг» займется производством овощей для борща

Холдинг «Мираторг» решил выйти за пределы животноводства — он займется производством овощей для так называемого борщевого набора: картофеля, моркови, свеклы. Рентабельность овощного бизнеса выше, чем в мясном, отмечают эксперты

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О запуске нового направления в интервью РБК рассказал президент «Мираторга» ​Виктор Линник. «Мы планируем выращивать картофель, лук, морковь, свеклу, чеснок, прежде всего в Тульской области, где у компании порядка 4 тыс. га земель с возможностью полива», — рассказал Линник. По его словам, в общей сложности с учетом земель в Брянске и Курске «Мираторг» владеет в настоящее время более 6 тыс. га земель на поливе.

Холдинг традиционно работает в модели вертикальной интеграции и ориентируется на глубокую переработку, поэтому проект предполагает строительство хранилища и высокотехнологичного завода по переработке овощей, который будет работать для потребностей розницы и заведений общепита, рассказал Линник.

Объем инвестиций и возможные объемы производства овощей президент «Мираторга» не назвал, отметив, что окончательно с параметрами проекта намерен определиться в течение одного-двух месяцев.

Выращенные овощи будут поставляться в ретейл в фасованном виде, а в дальнейшем «Мираторг» не исключает возможность выхода на более глубокий уровень переработки. В частности, холдинг может запустить собственное производство чипсов или картофеля фри. «Но этот вопрос будет актуальным не ранее чем через год», — подытожил Линник. Он также сообщил, что картофель, чеснок, морковь и другие овощи будут выпускаться под брендом «Мираторг».

По данным Минсельхоза, из-за неблагоприятных погодных условий летом 2017 года сбор картофеля в России в этом году отстает от прошлогодних показателей: на 23 октября 2017 года собрано 6,1 млн т картофеля по сравнению с 6,3 млн т годом ранее. По данным Росстата, в 2016 году посевная площадь под картофель в России составляла 2,05 млн га, при этом 83% из них (1,71 млн га) приходится на хозяйства населения.

Выращиванием овощей открытого грунта в России в настоящее время занимаются преимущественно мелкие малоэффективные хозяйства, подтверждает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По его мнению, в ближайшие годы эту отрасль ждет приход крупных игроков и активная консолидация.

В последние годы в мясной отрасли рентабельность падает из-за роста предложения на фоне слабой динамики спроса, отмечает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, у крупных игроков в свиноводстве и птицеводстве рентабельность по EBITDA составляет в среднем около 20%. Валовая рентабельность при выращивании овощей в открытом грунте может составлять 50%, при орошении — еще выше, предполагает Снитко.

«Мираторг» не первый игрок, который стремится диверсифицировать бизнес и выходит на новые рынки. Так, в 2016 году крупный производитель сахара и мяса ГК «Русагро» собиралась выйти на рынок овощеводства. Холдинг планировал вложить 20 млрд руб. в строительство 100 га теплиц в Тамбовской области, однако отказался от этой идеи из-за недостаточности господдержки.