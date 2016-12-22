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Борис Йордан рассказал о своих инвестициях в марихуану
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Борис Йордан рассказал о своих инвестициях в марихуану
Бизнес, 14:55
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Борис Йордан рассказал о своих инвестициях в марихуану
Владелец группы «Ренессанс Страхование» Борис Йордан уже вложил $100 млн в компанию, занимающуюся производством лекарств на основе марихуаны в США. Бизнесмен намерен привлечь еще $200 млн на проекты в этой сфере
Борис Йордан (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Йордан рассказал Bloomberg Businessweek, что вместе с партнерами, имена которых он не назвал, инвестировал $100 млн в компанию PalliaTech Inc. Группа «Спутник», совладельцем которой является Йордан, впервые инвестировала в этого производителя медицинского оборудования и лекарств в 2013 году: тогда 35% компании, базирующейся в штате Массачусетс, было приобретено за $10 млн. Два года спустя группа «Спутник» выкупила ее полностью. Теперь Йордан рассчитывает превратить компанию в работающую по всей стране сеть аптек, где будут продаваться лекарства на основе марихуаны собственного производства. PalliaTech уже самостоятельно выращивает марихуану и планирует открыть аптеки в 13 штатах.

По словам Йордана, он планирует привлечь еще $200 млн на новые проекты, связанные с производством продуктов на основе марихуаны.

Бизнесмен сравнил ситуацию в индустрии марихуаны с положением в России в 1990-е годы: «Мы говорим об индустрии на этапе ее становления, которая должна быть построена с нуля: речь идет о законодательстве и так далее».

По словам вице-президента нью-йоркской консалтинговой компании Viridian Capital Advisors Харрисона Филлипса, инвестиции, которые планирует Йордан в связанной с марихуаной индустрии, могут сделать его одним из основных игроков в этой сфере. Согласно Cannabis Stock Index (агрегирует данные о 50 публичных компаниях, занимающихся выращиванием каннабиса), который ведет компания Viridian, в данный момент общая сумма инвестиций в индустрии составляет $3,8 млрд, причем только в прошлом году их объем составил $1,3 млрд.

В 1995 году Йордан, который является гражданином США, основал инвестбанк «Ренессанс Капитал». В начале 2000-х годов после перехода медиаактивов Владимира Гусинского под контроль «Газпрома» Йордан стал гендиректором ОАО «Газпром-медиа», а также гендиректором ОАО «Телекомпания НТВ» (на этом посту он сменил Евгения Киселева). В 2003 году Йордан покинул оба этих поста. В последние годы занимается в основном страховым бизнесом, владея группой «Ренессанс Страхование».

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Законодательное регулирование

В рамках федерального американского законодательства марихуана по-прежнему находится вне закона, однако ее использование разрешено на уровне законодательства штатов. Первой использование марихуаны для медицинских целей разрешила Калифорния в 1996 году. С тех пор соответствующие положения были внесены в законодательства 28 штатов, причем в восьми из них разрешено даже рекреационное, то есть не связанное с медицинскими показаниями, использование марихуаны.

Согласно расчетам компании Cowen & Co., которые приводит Bloomberg, легальный годовой оборот марихуаны и средств на ее основе в США может достигнуть $50 млрд в течение десяти лет (в прошлом году этот показатель составлял $6 млрд).

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: лекарства , марихуана , Борис Йордан
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