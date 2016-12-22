ФАС нашла нарушения в закупках «Роснефтью» труб на 52 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в закупке «Роснефтью» труб и выдала предписания по их устранению. Компания не согласна и будет оспаривать решение регулятора

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила формальные нарушения в организации закупок «Роснефтью» труб на сумму свыше 50 млрд руб.

«Комиссией службы были выявлены некоторые избыточные требования к участникам закупки формального характера, такие как необходимость представления калькуляции стоимости продукции. Компании выданы предписания не учитывать указанные требования при рассмотрении заявок на участие в закупках», — сообщил РБК заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.

Ранее в ФАС на пять закупок «Роснефти» поступили пять жалоб, подведение итогов по которым ожидается в первой половине октября. Согласно опубликованным на сайте ведомства решениям эти жалобы направили активисты ОНФ. Во всех пяти обращениях они указали что «Роснефть» при проведении запроса предложений нарушила положения закона о закупках в части информационной открытости при проведении процедуры вскрытия конвертов и установила избыточные требования к участникам закупки.

Жалобы касаются объявленных «Роснефтью» и ее «дочкой» контрактов на поставку обсадных, насосно-компрессорных труб и труб общего назначения на 2018–2020 годы c начальной максимальной ценой договора в 10,8 млрд руб., на поставку труб нефтегазопроводных — на 24,4 млрд руб., трубной продукции для «РН-Ванкор» на 8,96 млрд руб., насосно-компрессорных труб с покрытием и повышенным содержанием хрома на 2018–2019 годы на 7,4 млрд руб., а также нефтегазопроводных труб и труб общего назначения на сумму 609,7 млн руб.

Представитель заказчика с доводами жалобщика не согласился, заявив, что при проведении действовал в соответствии с требованиями законодательства, говорится в материалах ФАС.

По словам источника РБК в «Роснефти», компания будет оспаривать претензии ФАС по нарушениям организации закупок труб и считает необоснованной жалобу, на основании которой они выдвинуты. «Компания уже не раз выигрывала подобные споры в суде, по результатам которых предписания отзывались и торги проводились снова», — отметил собеседник РБК. Официальный представитель «Роснефти» от комментариев отказался.

Рассмотрев пять жалоб, ведомство признало их обоснованными в части неправомерно установленных избыточных требований к участникам закупки в качестве критерия допуска. Регулятор выдал компании обязательное к исполнению предписание на их устранение.

Решения ФАС могут быть обжалованы в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня вынесения, говорится в документах службы.

«Роснефть» начала объявлять крупные тендеры на закупку труб в этом году, перейдя на долгосрочные контракты с трубниками с формульным ценообразованием.