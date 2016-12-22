ФСБ начала проверку закупок Крымской железной дороги

ФСБ проверяет закупки по контрактам КЖД с поставляющим рельсы исследовательским центром «Спектр». С сентября внеплановую проверку по требованию прокуратуры и МВД начинает ФАС

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму начало проверку закупок Крымской железной дороги (КЖД) по контрактам с подведомственным Росжелдору ФГУП «Исследовательский центр «Спектр», сообщил РБК источник на транспортном рынке. Эту информацию подтвердил источник в силовых структурах Крыма.

Представитель КЖД и управления ФСБ по Крыму отказались от комментариев.

Крымское УФАС России назначило на начало сентября внеплановую проверку по требованию региональных отделений прокуратуры и МВД, сообщил РБК представитель ФАС России.

Минтранс пока не ответил на запрос РБК. Связаться с сотрудниками «Спектра» по рабочему телефону в четверг не удалось.

Согласно данным сайта госзакупок, Крымская железная дорога в январе—июле 2017 года стала вторым крупнейшим госзаказчиком в регионе с суммой контрактов 2,9 млрд руб.

Одним из основных поставщиков для КЖД является «Спектр». По данным базы «СПАРК-Маркетинг», в 2017 году «Спектр» заключил контракты с КЖД на 384 млн руб. (второе место среди поставщиков по объему контрактов), а в 2016 году — на 600 млн руб. (первое место).

В основном «Спектр» поставляет Крымской железной дороге рельсы. Как писал РБК, ранее «Спектр» заключил контракт на 289 млн руб. на поставку КЖД 3900 т стометровых рельсов. Сам «Спектр» закупил эти рельсы у филиала «Российских железных дорог» (РЖД) — «Росжелдорснаба» в 1,7 раза дешевле.

Тогда поставщик оправдывал разницу в цене транспортными расходами. Представитель Росжелдора позже заявил РБК, что стоимость транспортировки составляет 99 млн руб.

Кроме рельсов «Спектр» поставляет КЖД стрелочную продукцию и оказывает услуги ремонта локомотивов. При этом компания не производит стрелочную продукцию и не имеет ремонтных депо. Согласно данным «СПАРК-Маркетинг», КЖД является единственным заказчиком «Спектра».

После вхождения Крыма в состав России Крымская железная дорога была передана в федеральную собственность в прямое подчинение Росжелдору.