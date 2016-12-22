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«Коммерсантъ» узнал схему поставок турбин Siemens в Крым
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«Коммерсантъ» узнал схему поставок турбин Siemens в Крым
Бизнес, 06:26
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«Коммерсантъ» узнал схему поставок турбин Siemens в Крым
У ООО «Технопромэкспорт» был повод говорить о приобретении турбин Siemens для крымских электростанций на вторичном рынке. Использованная схема может помешать немецкой компании запретить установку оборудования
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Как сообщает газета «Коммерсантъ», СП Siemens с «Силовыми машинами» в марте 2015 года продало четыре газовые турбины для установки в Тамани ОАО «Технопромэкспорт» (входило в «Ростех»). Эти же турбины через полгода ОАО продало за 152,4 млн евро ООО «Технопромэкспорт», которое занимается строительством двух ТЭС в Крыму.

В марте 2017 года ОАО «Технопромэкспорт» было признано банкротом.

По словам опрошенных «Коммерсантом» юристов, Siemens теперь будет проблематично доказать, что ООО «Технопромэкспорт» направило турбины в Крым вопреки воле компании. «Ростех» до этого указывал, что приобрел модернизированное оборудование на вторичном рынке, поскольку, как указал юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин, формально так и было.

Источник газеты в госкорпорации указал, что определенные изменения в турбины были внесены, однако смысла в них не было, поскольку при изменении агрегата требуется полная доработка всего газогенератора, «что затратно по времени и деньгам».

При этом в «Технопромэкспорте» пытались по-другому решить проблему турбин для Крыма. Так, речь шла о закупке установок иранской компании MAPNA, которые производились по лицензии Siemens. Однако контракт заключить не удалось, поскольку немецкий концерн пригрозил иранцам полным разрывом отношений в случае сделки.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Крым , Siemens , «Технопромэкспорт»
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