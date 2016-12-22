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Арабские инвесторы собрались купить 16% Eurasia Drilling
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Арабские инвесторы собрались купить 16% Eurasia Drilling
Бизнес, 20:05
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Арабские инвесторы собрались купить 16% Eurasia Drilling
Структура арабского фонда Mubadala собирается приобрести 16,1% акций Eurasia Drilling в консорциуме с РФПИ и китайскими фондами, рассказали РБК два источника, близких к участникам сделки
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Фонд РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева вместе с фондом Mubadala из ОАЭ и китайскими фондами претендуют на покупку 16,1% акций нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), рассказали РБК два источника, близких к участникам сделки. О том, что структура арабского фонда компания Thirty Seventh Investment подала соответствующее ходатайство в ФАС, начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС Андрей Юнак сообщал журналистам 24 июля. Тогда ни ведомство, ни РФПИ, ни EDC доли продаваемых бумаг не раскрывали, ссылаясь на условия конфиденциальности.

Представитель РФПИ отказался уточнить РБК размер приобретаемого пакета, как и официальный представитель Eurasia Drilling. Представитель ФАС отказался комментировать как долю фондов, так и то, будет ли сделка рассматриваться на правительственной комиссии по иностранным инвестициям, или пройдет согласования в ФАС напрямую.

О том что РФПИ, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и ​«ведущие фонды Ближнего Востока» согласовали условия инвестиций в Eurasia Drilling Александра Джапаридзе, они отчитались в ходе Петербургского международного экономического форума в июне. В марте источники Reuters сообщали, что речь может идти о покупке 13–15% новых акций Eurasia Drilling. ​

Минприроды по запросу ФАС направило свою позицию по сделке еще в середине августа на имя заместителя главы ведомства Андрея Цыганова (РБК ознакомился с текстом письма). В нем указано, что компания-покупатель Thirty Seventh Investment получает возможность «блокировать решения органов управления» в девяти основных «дочках» EDC, включая буровую компанию «Евразия» и буровую компанию «Евразия Шельф». «В ходатайстве упоминается «блокирование решений органов управления» так как по уставам ряда дочерних обществ для отдельных корпоративных действий (например смена устава или реорганизация компании — РБК) может потребоваться одобрение более 90% голосов акционеров», — уточнил РБК источник, знакомый с текстом ходатайства арабского фонда ФАС.

Согласно письму замминистра природных ресурсов Сергея Ястребова в ФАС, EDC ведет геологоразведочную деятельность на участках недр федерального значения, которая имеет стратегическое значение для безопасности государства. Поэтому он настаивает, чтобы этот факт учли при принятии решения об одобрении сделки.

По сообщению источника «Интерфакса», близкого к ФАС и знакомого с письмом Минприроды, признание того, что Eurasia Drilling может выполнять работы на месторождения федерального значения, приведет к тому, что сделки по покупке даже 5% ее акций должны будут одобряться на правительственной комиссии по иностранным инвестициям. При этом покупатель обязан выполнять ряд условий, связанных с безопасностью страны. Кроме того, правительственная комиссия имеет право заключить с покупателем EDC соглашение об особых условиях.

Министр природных ресурсов Сергей Донской объяснил РБК заинтересованность арабских фондов в покупке миноритарной доли в EDC тем, что нефтесервисный бизнес стал интересным для инвестиций. «Нефтесервис в последние годы консолидировался, стал интересным, несмотря на все ограничения и санкции, спрос на проведение работ растет с учетом решений по ОПЕКу. Интерес к подобным компаниям достаточно высок. Отсюда и интерес инвесторов к акциям компании», — сказал министр. Он также подтвердил, что в середине августа Минприроды направило в ФАС свою позицию по этой сделке, призвав при принятии решения учесть стратегический характер деятельности EDC и ее работу на участках недр федерального значения.

На покупку контрольного пакета 51% в EDC претендует и американская компания Schlumberger, но сделка вызвала у регулирующих органов множество вопросов. В частности, Минприроды потребовало от покупателя гарантий работы приобретаемой компании при угрозе новых санкций со стороны США. А глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что Schlumberger придется получить специальное разрешение на сделку у Минфина США. Это не первая попытка Schlumberger купить долю в EDC, в 2015 году эта сделка не получила одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям и не состоялась.
 

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: РФПИ , Eurasia Drilling , Фонд Mubadala
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