Владелец Stockmann заявил о намерении купить магазины Podium Market

Компания Reviva Holdings, владеющая бизнесом Stockmann в России, ведет переговоры о покупке нескольких магазинов Podium Market. Ретейлер сейчас находится в непростом положении — еще с прошлого года компания начала задерживать оплату за поставки и аренду

О том, что компания Reviva Holdings (с 1 февраля 2016 года является собственником розничного бизнеса Stockmann в России) ведет переговоры о покупке нескольких магазинов ​Podium Market, сообщил RNS со ссылкой на слова вице-председателя совета директоров Reviva Пола Софианоса.

Коммерческий директор Podium Market Сергей Болдырев подтвердил РБК, что компании ведут переговоры, но от дальнейших комментариев он отказался.

По словам собеседника RNS, Reviva Holdings интересуют только три-четыре универмага Podium Market, речи о покупки компании целиком не идет. ​«Podium — сильный бренд в России, особенно в Москве, в Казани, поэтому я думаю, что было бы ценно сохранить его, но мы еще не приняли окончательное решение», — отметил он. Соглашение может быть подписано «в следующие несколько недель», уточнил Софианос.

Немодные долги

Розничная сеть Podium Market входит в группу Podium, основанную Эдуардом Киценко в 1994 году (он по-прежнему остается основным акционером компании). В группу, помимо 8 мультибрендовых магазинов Podium Marker в Москве, Казани, Сургуте и Краснодаре (через два месяца компания откроет 9-ый магазин), входят сеть магазинов аксессуаров Monsoon Accessorize, а также бутик Podium Concept.

В 2016 году контрагенты Podium Market начали жаловаться на задержки с оплатой, рассказал РБК один из участников рынка и подтвердил поставщик сети. По информации одного из собеседников РБК, ​компания стала задерживать платежи за реализованные товары начиная с весны 2016 года. Чаще всего с этой проблемой сталкивались малоизвестные дизайнеры и небольшие компании.

С осени 2016-го число исков к компании увеличилось по сравнению с предыдущими периодами. Так, если в период с 2012-го по начало августа 2016-го к компании было предъявлено 23 иска, то с конца августа 2016-го до 24 мая 2017-го — 71. В феврале 2017 года в арбитражный суд обратился владелец торговой галереи «Модный сезон» в центре Москвы, где расположен флагманский магазин Podium Market. Заявленная сумма долга - 8,1 млн руб. Еще один иск — уже на 93,363 млн руб. — владелец арендуемых площадей подал вчера, 23 мая. Площади Podium Market планировал частично занять «Детский мир», однако ретейлеру не удалось договориться об аренде.

В середине апреля, в суд уже с заявлением о банкротстве Podium Market обратилась Елена Нечаева, создатель одежного бренда Candyshop и гендиректор одноименной компании, чья продукция представлена в том числе и в Podium Market. Этому поставщику ретейлер задолжал 1,5 млн руб., но заявление о банкротстве суд не принял.

Общая сумма исковых требований к ООО «Подиум Маркет», которые рассматриваются в настоящий момент, составляет 145,378 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

​Согласно данным Роспатента, с февраля 2016 года и до середины августа 2019 года права на товарный знак Podium Market находятся в залоге у Абсолют банка. В этом же банке, с сентября 2016 года в залоге находятся доли всех владельцев Podium Market.

Верхний ценовой сегмент на рынке одежды занимал около 10% рынка в 2016 году или 229,6 млрд руб, по данным агентства Fashion Consulting Group. По сравнению с 2015 годом, когда объем продаж в сегменте был наименьшим за три года, рост составил около всего 1%, следует из презентации агентства.