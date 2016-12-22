Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме»

Игорь Сечин (слева) и Алексей Миллер Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Три депутата от фракции КПРФ возмутились увеличением премий и бонусов топ-менеджеров и членов совета директоров «Роснефти» и «Газпрома» и потребовали, чтобы правительство предоставило обоснование для таких вознаграждений. Впрочем, один из авторов жалобы признался РБК, что сомневается в удовлетворении своего запроса

Депутаты-коммунисты Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий потребовали, чтобы комитет Госдумы по бюджету и налогам запросил у правительства обоснование роста премий и бонусов у членов правления «Роснефти» и совета директоров «Газпрома» с за последний год — с июня 2016-го до июня 2017 года. Также они поручили запросить у этих компаний информацию об экономической деятельности за этот же период, говорится в письме депутатов, направленном в аппарат Госдумы в среду, 24 мая (у РБК есть его копия).

Депутатов возмутили публикации в СМИ о выплатах ​«Роснефтью» щедрых премий членам​ правления за первый квартал. В отчете компании по РСБУ за первый квартал 2017 года говорится о премировании топ-менеджеров на 1,5 млрд руб., писали «Ведомости» 9 мая. По данным издания, это больше половины премий за весь прошлый год. Представитель «Роснефти» тогда объяснял это вознаграждением за сделки по покупке контрольного пакета в «Башнефти» и последующей приватизации 19,5% самой «Роснефти».

А совет директоров «Газпрома» 19 мая предложил акционерам на годовом собрании одобрить вознаграждения членам совета за июль 2016-го — июнь 2017 года в размере 245,4 млн руб. — это на 23% больше прошлогодних выплат. Председателю совета директоров Виктору Зубкову и его заместителю Алексею Миллеру компания предлагает увеличить премии за год на 20%, до 31,1 млн и 30,1 млн руб. соответственно. А также повысить вознаграждение директорам, не задействованным в комитетах, — на 22%, до 25,5 млн руб., следует из материалов газовой монополии. Вознаграждение за работу в совете получают только его члены, которые не состоят на госслужбе.

Этот запрос депутатов рассмотрят на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы в пятницу, 26 мая, передает корреспондент РБК. Поручение направлено именно в комитет по бюджету, потому что он является ответственным в Думе за взаимодействие с госкорпорациями, пояснил РБК один из авторов запроса Алексей Куринный. «Топ-менеджеры «Роснефти» за первый квартал 2017 года получили в сто раз больше бонусов, чем за первый квартал прошлого года. Не совсем логично звучит цифра [роста] 20% для «Газпрома». С какой стати? Что за успехи продемонстрировала компания, чтобы так стимулировать своих топ-менеджеров?» — возмущается депутат. Куринный не направлял депутатских запросов в компании с этими вопросами, так как уверен, что «это будет длительная переписка без предоставления конкретной информации». А парламентскому запросу отказать будет нельзя, уверен он. Коммунист надеется, что остальные фракции поддержат в пятницу это обращение. Хотя, как правило, единороссы, имеющие в Думе большинство голосов, не поддерживают протокольные поручения, подготовленные оппозиционными депутатами, добавил Куринный.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с РБК назвал неуместным сравнение премий топ-менеджеров квартал к кварталу, так как в первом квартале 2016 года им не выплачивались премии «за особые заслуги». «Когда коммунисты говорят об экономической эффективности, хочется удивиться», — заметил он, назвав депутатов «демагогами». Основание для выплаты бонусов — проведение двух крупнейших и сложных сделок (покупка «Башнефти» и продажа 19,75% «Роснефти» иностранным акционерам в условиях санкций»), подчеркнул Леонтьев. Он также напомнил, что размер премий топ-менеджеров единогласно одобрил совет директоров компании, в который входят представители государства и британской BP (крупнейший миноритарий, владеет 19,5% «Роснефти»).

Размер вознаграждения членов совета директоров «Газпрома» определяется в соответствии с утвержденным в компании положением и учитывает достижение общекорпоративных ключевых показателей эффективности (КПЭ), сказал РБК ее представитель. В 2016 году почти все КПЭ были достигнуты на уровнях, превышающих 100%, добавил он.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает обоснованным запрос трех депутатов о премиях топ-менеджеров «Роснефти» и «Газпрома». Так, у «Роснефти» снизились финансовые результаты по итогам 2016 года, указывает он (чистая прибыль по МСФО снизилась вдвое, до 181 млрд руб.). А за сделку по покупке контроля в «Башнефти» можно было бы не премировать, а оштрафовать топ-менеджеров «Роснефти», добавляет Симонов: «Роснефть» подала иск к прежнему собственнику башкирской компании АФК «Система» с требованием компенсировать ущерб в 170 млрд руб. Это говорит о том, что компания не проводила проверку актива перед его покупкой, полагает эксперт. Но на прошлой неделе, 18 мая, комментируя иск к «Системе», главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин сказал журналистам, что компания разрабатывала планы по возвращению активов «Башнефти», «выведенных прежними собственниками», еще до ее покупки. «Принимая решение о конкурентной цене при выкупе [«Башнефти»], мы понимали, что должны поработать над синергией, связанной и с возвратом активов», — подчеркнул он.

По мнению Симонова, правительство — надлежащий адресат для такого парламентского запроса, потому что члены кабинета министров входят в советы директоров «Роснефти» и «Газпрома» (в частности, министр энергетики Александр Новак и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев). Но он полагает, что никакой информации по результатам этого запроса ни правительство, ни компании не предоставят.