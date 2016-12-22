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В топ-2000 публичных компаний Forbes вошли 27 российских фирм
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16:45
Андрей Гатинский
В топ-2000 публичных компаний Forbes вошли 27 российских фирм
Фото: Brent Lewin / Bloomberg
Forbes составил новый список крупнейших публичных компаний мира Global 2000. На первых строчках расположились холдинги из Китая и США. В рейтинге представлены 27 предприятий из России, лидируют «Газпром» и Сбербанк

Forbes опубликовал новый список 2000 крупнейших публичных компаний мира, Global 2000, в него вошли фирмы из 58 стран, их суммарный доход составляет $35,3 трлн, прибыль — $2,5 трлн. Совокупная рыночная стоимость компаний, вошедших в список, составляет $48,8 трлн. Активы участников рейтинга оцениваются суммарно в $169,1 трлн. Эти показатели выше по сравнению с прошлогодними, рыночная капитализация выросла на 10%, подчеркивает Forbes.

При составлении списка учитывались показатели дохода, прибыли, активов и рыночной стоимости.

На первом месте расположился Индустриальный и коммерческий банк Китая (ICBC), за ним следуют Строительный банк Китая, Berkshire Hathaway (США), JPMorgan Chase (США), Wells Fargo (США), Сельскохозяйственный банк Китая, Bank of America, Bank of China, Apple и Toyota Motor (делят 9-е место). Всего, как отмечает Forbes, компании из США и Китая занимают более 40% мест, несмотря на замедление роста ВВП в этих странах.

В рейтинге присутствуют и компании из России: «Газпром» занял 40-ю строчку, поднявшись с 53-й в прошлом году: Forbes объясняет это ростом прибыли корпорации с $4,9 млрд до $12,1 млрд за 12 месяцев с 7 апреля 2016 года по 7 апреля 2017-го. Сбербанк занял 56-е место, «Роснефть» расположилась на 82-м, ЛУКОЙЛ — на 129-м.

Также в списке фигурируют «Сургутнефтегаз» (305), ВТБ (397), «Новатэк» (542), «Норильский никель» (586), «Транснефть» (658), «Татнефть» (672), «Россети» (778), «Магнит» (813), «Русал» (962), «ПК Новолипецк Сталь» (1009), «Северсталь» (1021). Всего в новом рейтинге присутствуют 27 компаний из России — в прошлом году в рейтинг вошли 25. Их рыночную стоимость Forbes оценил в $455,8 млрд, совокупную прибыль — $61,2 млрд.

«В пределах границ России расположились не только самые дерзкие хакеры в мире: Россия также приютила несколько самых крупных предприятий в банковском и нефтегазовом секторах», — пишет Forbes.

По сравнению с прошлым годом свои позиции ослабили глобальные энергетические компании. ExxonMobil опустился на четыре позиции до 13-й строчки, PetroChina — на 102-е место, хотя в прошлом году она входила в топ-10. Chevron заняла 359-е место, в прошлом рейтинге она занимала 28-ю строку.​ 
Теги
Газпром, Сбербанк, список Forbes
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