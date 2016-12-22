Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен арестован 08:06 «Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» до 170,6 млрд руб. 09:00 Курсанта космической академии обвинили в содействии терроризму 09:01 Moody’s понизило кредитный рейтинг Китая впервые с 1989 года 08:22 «Ведомости» узнали о новом ограничении Турцией импорта российской пшеницы 05:04 Reuters узнал об отказе РЖД перевозить грузы в Латвию 04:01 Пенсионные накопления предложили переводить на новую систему с 2017 года 00:11 Желаемый доход российских семей вырос до исторического максимума Вчера, 20:22 «Роснефть» отменила закупку ложек по 15 тыс. руб. после слов Навального Вчера, 23:34 Банки рассказали об активизации новых схем вывода активов с помощью судов Вчера, 21:19 Умер внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский 08:54 Экономисты обнаружили в бюджетном плане Трампа «ошибку» на $2 трлн 00:19 Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни 00:31 Эксперты назвали самые небезопасные устройства в интернете вещей Вчера, 21:23
Лента новостей 9:37 МСК
Курсанта космической академии обвинили в содействии терроризму Общество, 09:01 «Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» до 170,6 млрд руб. Бизнес, 09:00 Лучшие предложения рынка наличной валюты  09:00   USD НАЛ. Покупка 56,60 Продажа 56,52 EUR НАЛ. 63,35 63,30 На Эвересте обнаружили тела четырех альпинистов Общество, 08:58 Умер внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский Общество, 08:54 WSJ узнал о планах Glencore купить агропромышленную компанию Bunge Бизнес, 08:35 Moody’s понизило кредитный рейтинг Китая впервые с 1989 года Экономика, 08:22 Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен арестован Бизнес, 08:06 В лондонском аэропорту задержали подозреваемого в подготовке терактов Общество, 08:05 В Мексике после инцидента с россиянином отстранили 20 полицейских Общество, 07:30 Трамп назвал Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием» Политика, 06:22 СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию Политика, 06:15 В Нью-Джерси из-за возгорания двигателя экстренно сел самолет Общество, 05:46 Группа Aerosmith исполнила в Москве песню в поддержку жителей Манчестера Общество, 05:22 «Ведомости» узнали о новом ограничении Турцией импорта российской пшеницы Политика, 05:04 Apple предсказали 1 млрд пользователей к концу 2019 года из-за iPhone 8 Бизнес, 04:46 Жаловавшийся на мат в «Гоголь-центре» фонд отверг причастность к обыскам Общество, 04:12 Reuters узнал об отказе РЖД перевозить грузы в Латвию Политика, 04:01 СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией» Политика, 03:11 ФСБ сообщила о проведении масштабных антитеррористических учений в Крыму Политика, 03:08 В Белом доме рассказали о готовности Аббаса начать переговоры с Израилем Политика, 02:36 В Венесуэле начала действовать новая система обмена валюты Экономика, 02:17 Маккейн посоветовал Трампу извиниться при наличии связей с Россией Политика, 01:22 Экс-директора «Седьмой студии» задержали по делу о хищении Общество, 01:16 Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни Общество, 00:31 Экономисты обнаружили в бюджетном плане Трампа «ошибку» на $2 трлн Экономика, 00:19 Борис Титов подготовил жалобы бизнеса Путину Экономика, 00:16 Пояс Богородицы, бургеры и кеды: куда в Москве стоят в очередях Фотогалерея, 00:13
Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен арестован
Материалы по теме Герман Греф не ожидает снятия санкций с России в ближайшие три года Греф назвал мошенничеством поданный против него в США иск
08:06
Артем Филипенок
Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен арестован
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Столичный суд арестовал бывшего владельца компании «Павловскгранит». Обвиняемый в злоупотреблениях бизнесмен пытался отсудить $750 млн у Сбербанка и его председателя правления Германа Грефа

Экс-руководитель компании «Павловскгранит» — крупнейшего в Европе производителя гранитного щебня — Сергей Пойманов был задержан вечером 22 мая и арестован Пресненским судом Москвы до 7 июля, сообщает газета «Коммерсантъ». Следователи считают его виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

В частности, Пойманова подозревают в размытии доли компании «Павловскгранит-Инвест» в уставном капитале кипрского офшора PNH Limited. Якобы компания в 2011 году умышленно потеряла контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб.

Следствие считает, что, «продолжая реализовывать свой преступный умысел», Пойманов дал указания гендиректору «Павловскгранит-Инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о продаже 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. В результате оплата за них пришла не полностью — и предприятие лишилось имущества еще на сумму 170 млн руб. В итоге, потеряв 930 млн руб., «Павловскгранит-Инвест» в 2012 году был признан банкротом.

Другой версии придерживался сам Пойманов. Бизнесмен уверял, что еще в 2008 году Сбербанк выдал ему кредит на 5,1 млрд руб. на покупку им доли партнера. Тогда Сбербанк оценил предприятие в 13,4 млрд руб., заказав данные у «НЭО Центра» — компании, вице-президентом которой являлся сын Германа Грефа Олег. В 2009 году компания Пойманова не смогла обслуживать долг, а Сбербанк тогда же предложил рефинансировать его по ставке 14,9%, продав при этом 51% «Павловскгранита» «Сбербанк капиталу» за 1 млн руб. Пойманов не согласился, а Сбербанк потребовал погасить оставшуюся часть долга — 4,5 млрд руб. Далее, по версии Пойманова, все права требования задолженности были переданы в «Сбербанк капитал», а последний продал доли в «Павловскграните» с молотка.

Пойманов пытался судиться с «НЭО Центром», «Сбербанк капиталом» и Сбербанком в российских судах, но в итоге переуступил свои права компании из штата Делавэр PPF Management, которая подала иск к Сбербанку на сумму $750 млн в суд Южного округа Нью-Йорка (среди ответчиков числился и председатель правления Сбербанка Герман Греф). Однако арбитражный управляющий «Павловскгранит-Инвеста» Кирилл Ноготков, который, по данным «Коммерсанта», является инициатором расследования, утверждает, что PPF Management принадлежала Пойманову и была зарегистрирована за день до подачи иска. Ноготков уверяет, что Пойманов «пытается «по надуманным основаниям» взыскать со Сбербанка «многомиллиардную сумму, причинив ущерб государству в особо крупном размере».

В свою очередь адвокат Пойманова Дмитрий Фомичев связал расследование в отношении бизнесмена именно с поданным в США иском. Уголовное преследование он назвал «жестким методом давления» на своего клиента.

Сам Герман Греф уголовное дело в отношении Пойманова не комментировал. В конце января представитель пресс-службы Сбербанка назвал действия бизнесмена попытками уйти от ответственности, в том числе и уголовной. 
Теги
Сбербанк, Герман Греф
Другие материалы РБК
Что делать, если вашу машину эвакуировали
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку