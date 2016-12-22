Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен арестован

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Столичный суд арестовал бывшего владельца компании «Павловскгранит». Обвиняемый в злоупотреблениях бизнесмен пытался отсудить $750 млн у Сбербанка и его председателя правления Германа Грефа

Экс-руководитель компании «Павловскгранит» — крупнейшего в Европе производителя гранитного щебня — Сергей Пойманов был задержан вечером 22 мая и арестован Пресненским судом Москвы до 7 июля, сообщает газета «Коммерсантъ». Следователи считают его виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

В частности, Пойманова подозревают в размытии доли компании «Павловскгранит-Инвест» в уставном капитале кипрского офшора PNH Limited. Якобы компания в 2011 году умышленно потеряла контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб.

Следствие считает, что, «продолжая реализовывать свой преступный умысел», Пойманов дал указания гендиректору «Павловскгранит-Инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о продаже 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. В результате оплата за них пришла не полностью — и предприятие лишилось имущества еще на сумму 170 млн руб. В итоге, потеряв 930 млн руб., «Павловскгранит-Инвест» в 2012 году был признан банкротом.

Другой версии придерживался сам Пойманов. Бизнесмен уверял, что еще в 2008 году Сбербанк выдал ему кредит на 5,1 млрд руб. на покупку им доли партнера. Тогда Сбербанк оценил предприятие в 13,4 млрд руб., заказав данные у «НЭО Центра» — компании, вице-президентом которой являлся сын Германа Грефа Олег. В 2009 году компания Пойманова не смогла обслуживать долг, а Сбербанк тогда же предложил рефинансировать его по ставке 14,9%, продав при этом 51% «Павловскгранита» «Сбербанк капиталу» за 1 млн руб. Пойманов не согласился, а Сбербанк потребовал погасить оставшуюся часть долга — 4,5 млрд руб. Далее, по версии Пойманова, все права требования задолженности были переданы в «Сбербанк капитал», а последний продал доли в «Павловскграните» с молотка.

Пойманов пытался судиться с «НЭО Центром», «Сбербанк капиталом» и Сбербанком в российских судах, но в итоге переуступил свои права компании из штата Делавэр PPF Management, которая подала иск к Сбербанку на сумму $750 млн в суд Южного округа Нью-Йорка (среди ответчиков числился и председатель правления Сбербанка Герман Греф). Однако арбитражный управляющий «Павловскгранит-Инвеста» Кирилл Ноготков, который, по данным «Коммерсанта», является инициатором расследования, утверждает, что PPF Management принадлежала Пойманову и была зарегистрирована за день до подачи иска. Ноготков уверяет, что Пойманов «пытается «по надуманным основаниям» взыскать со Сбербанка «многомиллиардную сумму, причинив ущерб государству в особо крупном размере».

В свою очередь адвокат Пойманова Дмитрий Фомичев связал расследование в отношении бизнесмена именно с поданным в США иском. Уголовное преследование он назвал «жестким методом давления» на своего клиента.