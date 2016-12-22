«Роснефть» купила аэродром рядом с Кубинкой

Ранее аэродром, на котором базируются авиагруппы «Стрижи» и «Русские витязи», был выкуплен у Минобороны холдингом «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Подконтрольная «Роснефти» компания «РН-Аэрокрафт» (нефтяная компания владеет ей через свою «дочку» «РН-актив») приобрела подмосковный аэродром Кубинка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы СПАРК.

Согласно данным системы, в июле 2017 года «РН-Аэрокрафт» стала владельцем компании «Восходинвест», которая ранее числилась аффилированной с ИК «Регион». В марте 2016 года сообщалось, что «Восходинвест» и «Регион Портфельные инвестиции» закрыли сделку по покупке 100% ЗАО «Аэропорт «Кубинка».

В настоящее время ЗАО «Аэропорт «Кубинка» значится в списке аффилированных лиц компании «Роснефть». В материалах «Роснефти» отмечается, что ЗАО (так же, как ООО «Авиационный технический центр «Кубинка») вошло в число аффилированных лиц компании 28 июля 2017 года.

Кроме того, в июле 2017 года «РН-Аэрокрафт» стала владельцем владеющей парком вертолетов AgustaWestland и Ми-8 компании «Арт Авиа».

До 2010 года аэродром в Кубинке находился в собственности Минобороны и представлял собой аэродром совместного базирования. В 2010 году часть его территории была продана холдингу «Нафта-Москва» бизнесмена Сулеймана Керимова, который планировал построить здесь собственный бизнес-терминал.

Весной 2017 года оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о том, что «РН-Аэрокрафт» для оснащения одного из вертолетов намерена потратить почти 5 млн руб. на закупку серебряных чайных ложечек стоимостью почти 15 тыс. руб. каждая, стаканов для воды по 11,7 тыс. руб., икорниц по 83 тыс. руб. и т. д​. Основатель ФБК назвал такие закупки недопустимыми для компании, принадлежащей «государству, в котором 19 млн человек живет за чертой бедности».



Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев тогда назвал цены «разумными», отметив необходимость качественной посуды на воздушном судне, на котором летают топ-менеджеры и партнеры «Роснефти».



Однако уже на следующий день стало известно, что «РН-Аэрокрафт» отменила закупку. Формальной причиной стало то, что поставщик отказался снижать цену.

«РН-Аэрокрафт» занимается эксплуатацией воздушных судов в интересах компании «Роснефть», полностью принадлежит «Роснефти» через ее «дочку» «РН-Актив». В 2015 году «РН-Аэрокрафт» подписала с холдингом «Вертолеты России» договор на поставку четырех вертолетов (двух Ми-171 и двух Ми-8АМТ), а с канадской Viking Air Limited — контракт на поставку десяти самолетов DHC-6 Twin Otter S400 пассажировместимостью до 19 человек с возможностью выполнения взлетов и посадок с грунтовых (снежно-ледовых) посадочных площадок.