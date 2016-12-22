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WSJ узнала детали переговоров о строительстве завода Tesla в Китае
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WSJ узнала детали переговоров о строительстве завода Tesla в Китае
Бизнес, 07:15
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WSJ узнала детали переговоров о строительстве завода Tesla в Китае
Власти Шанхая разрешили компании Tesla построить завод по производству автомобилей, узнала WSJ. Предприятие будет возведено в зоне свободной торговли, что позволит Tesla снизить издержки
Фото: Jason Lee / Reuters

Компания Tesla договорилась с властями Шанхая о строительстве там завода по производству электромобилей, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Власти разрешат Tesla построить завод в зоне свободной торговли, он будет полностью принадлежать компании. В настоящее время прорабатываются сроки и другие детали, уточнили собеседники издания.

Запуск завода в зоне свободной торговли Шанхая значительно снизит издержки производства электромобилей, однако скорее всего продукция завода будет облагаться 25-процентным налогом на импорт, отмечает газета.

Представители Tesla не стали подробно комментировать эту информацию, отметив, что до конца года компания планирует «четко определить» планы производства в Китае. Правительство Шанхая не ответило на просьбу дать комментарий.

​Запуск производства в Китае позволит Tesla выйти на самый крупный рынок электромобилей, рост которого продолжается. В 2016 году в Китае было продано 351 тыс. электромобилей, власти страны намерены довести это число до 7 млн к 2025 году. Ранее Пекин уже обязал всех работающих в стране автопроизводителей начать к 2019 году производство электромобилей. Кроме того, по заявлениям официальных лиц власти прорабатывают план запрета бензиновых двигателей.

Tesla стала первой компанией, которая может воспользоваться предложением, которое ранее Китай разработал для автопроизводителей. До сих пор иностранные концерны строили автозаводы в Китае на условиях совместного предприятия с местными производителями, отмечает издание. Это позволяло им избегать уплаты 25% импортной пошлины. Теперь же власти разрешили строить в зонах свободной торговли заводы по производству электромобилей без привлечения местных партнеров. Первая такая зона открылась в Шанхае в 2013 году, позже в стране появились еще десять таких зон.

Однако построенные в таких зонах машины при продаже на остальной территории страны будут считаться импортными и облагаться пошлиной. Как рассказали эксперты издания, маловероятно, что китайские власти сделают исключение для Tesla в этом вопросе.

По информации компании, в 2015 году продажи Tesla в Китае составили $319 млн, а в следующем году компания продала уже 11 тыс. машин на $1 млрд, что составило 15% от общего дохода Tesla.

В 2017 году состояние основателя и генерального директора Tesla Илона Маска, по оценке Forbes, превысило $20 млрд.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Китай , электромобили , Tesla Motors
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