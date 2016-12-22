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СМИ узнали о трудностях в сделке по продаже второй очереди «Метрополиса»
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СМИ узнали о трудностях в сделке по продаже второй очереди «Метрополиса»
Бизнес, 05:56
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СМИ узнали о трудностях в сделке по продаже второй очереди «Метрополиса»
Сделка по продаже второй очереди столичного торгово-развлекательного центра «Метрополис» может оказаться под угрозой срыва: казахстанскую Capital Partners не устраивают условия сделки с Morgan Stanley, достигнутые в 2013 году
Фото: metropolis.moscow

Казахстанская компания Capital Partners может отказаться от продажи второй очереди торгово-развлекательного комплекса «Метрополис» на северо-западе Москвы фонду Morgan Stanley. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон переговоров. Эту информацию газете подтвердили два консультанта, работавшие с компаниями.

Речь идет об объекте площадью 65,8 тыс. кв. м. По словам собеседника, условия соглашения по продаже второй очереди «Метрополиса», которые были оговорены в 2013 году, перестали устраивать инвестора-застройщика Capital Partners. Сумма сделки, пояснили консультанты, изначально рассчитывалась исходя из чистого операционного дохода, и из-за кризиса и девальвации рубля этот показатель упал. Так главным опасением казахстанской компании стало то, что она может отдать второй «Метрополис» по цене, которая будет намного ниже рыночной.

Представитель Morgan Stanley отказался от комментариев «Ведомостям», в Capital Partners изданию не ответили на запрос.

Сумма сделки сторон на продажу второй очереди столичного торгово-развлекательного центра официально не оглашалась, гендиректор Аvica Management Company Наталия Тишендорф оценивает стоимость комплекса в $340–360 млн.​

Вторая очередь ТРК «Метрополис», расположенного на Ленинградском шоссе рядом со станцией метро «Войковская» и станцией МЦК Балтийская, отрылась в августе 2016 года. В числе крупнейших арендаторов — магазины ЦУМ Дисконт, Мир Hamley's, Victoria's Secret, Hoff Home, бренды Inditex Group и другие. В 2013 году фонд Morgan Stanley уже приобрел у Capital Partners торгово-развлекательную часть комплекса «Метрополис» (205 000 кв. м из 315 000 кв. м) за рекордные $1,2 млрд.

Автор: Анна Трунина.
Теги: сделка , Morgan Stanley , Capital Partners , "Метрополис"
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