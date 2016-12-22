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Цукерберг заявил о намерении скоро продать до 75 млн акций Facebook
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Цукерберг заявил о намерении скоро продать до 75 млн акций Facebook
Бизнес, 01:43
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Цукерберг заявил о намерении скоро продать до 75 млн акций Facebook
Основатель Facebook и миллиардер Марк Цукерберг заявил о намерении в ближайшие полтора года избавиться от 35-75 млн акций компании. Вырученные деньги пойдут на проекты в области образования, науки и юриспруденции
Марк Цукерберг (Фото: Lino De Vallier / Zuma / Global Look Press)

В ближайшие 18 месяцев основатель Facebook Марк Цукерберг намерен продать от 35 до 75 миллионов акций компании для финансирования благотоворительных проектов. Об этом сам Цукерберг написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что подтверждает общие с женой Присциллой планы в течение жизни избавиться от 99% акций Facebook. «На самом деле, мы планируем ускорить эту работу и продать большую часть этого пакета раньше. Я рассчитываю продать 35-75 млн акций Facebook в следующие 18 месяцев для финанисрования наших проектов в области образования, науки и юриспруденции», — написал Цукерберг.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Акции , Facebook , Марк Цукерберг
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