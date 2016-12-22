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Суд поддержал Сбербанк в споре с «Транснефтью» на 66,5 млрд руб.
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Суд поддержал Сбербанк в споре с «Транснефтью» на 66,5 млрд руб.
Бизнес, 13:23
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Суд поддержал Сбербанк в споре с «Транснефтью» на 66,5 млрд руб.
В Москве апелляционный суд признал законной сделку с производными финансовыми инструментами между Сбербанком и «Транснефтью». В результате этой сделки, как утверждает «Транснефть», трубопроводная монополия потеряла 66,5 млрд руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил июньское решение арбитражного суда, который принял сторону «Транснефти», передает «Интерфакс». Сделка с производными финансовыми инструментами, из-за которой, как утверждает «Транснефть», компания потеряла 66,5 млрд руб., признана законной.

В ходе заседания представитель «Транснефти» заявил, что на прошлой неделе компания получила от Сбербанка проект мирового соглашения. Он также отметил, что «Транснефть» приветствует инициативу Сбербанка. При этом, по словам представителя компании, 22 августа вице-премьер Аркадий Дворкович в разговоре с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым поручил проработать со Сбербанком вопрос о заключении мирового соглашения. В связи с этим «Транснефть» попросила суд отложить рассмотрение апелляции Сбербанка до рассмотрения вопроса о мировом соглашении, однако тот ходатайство отклонил.

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Как сообщал «Интерфакс», в распоряжении которого есть проект мирового соглашения, предложенный Сбербанком, в документе ничего не говорится о возможных выплатах трубопроводной компании со стороны банка. Тот лишь предлагает «Транснефти» льготные условия по своим продуктам и услугам.

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«Мы сейчас не обсуждаем никакое мировое соглашение, потом подумаем, сядем, будет видно», — сказала заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис РБК уже после вынесения решения апелляционным судом.

Видео: РБК

Судебный спор между Сбербанком и «Транснефтью» касается сделок с производными финансовыми инструментами, которые стороны заключили в 2014 году. Сбербанк предложил «Транснефти» сложный производный инструмент для снижения стоимости обслуживания ее облигационного долга ($1,05 млрд с погашением в 2018 году). Инструмент представлял собой комбинацию двух барьерных опционов на продажу и покупку валюты. Опцион «Транснефти» срабатывал при росте курса доллара выше 50,35 руб. за доллар, опцион Сбербанка — при падении курса американской валюты ниже 32,5 руб. В 2014 году курс доллара к рублю вырос в 1,7 раз (до 56,65 руб. за доллар к концу года). В конце 2014 года «Транснефти» пришлось выплатить Сбербанку почти 67 млрд руб.

Согласно отчетности «Транснефти» по МСФО за 2014 год ущерб от операций с производными инструментами составил 75,3 млрд руб.

В январе 2017 года «Транснефть» обратилась в суд, требуя признать сделку со Сбербанком недействительной. Как поясняла компания, Сбербанк, будучи инициатором заключения сделки, не предупредил «Транснефть» обо всех сопутствующих рисках.

8 июня Арбитражный суд Москвы принял сторону «Транснефти», признав сделку со Сбербанком недействительной. В опубликованном позже обосновании судебного решения говорилось, что банк действовал недобросовестно, что выразилось в навязывании компании невыгодной для нее высокорисковой спекулятивной сделки. При этом «Транснефть», будучи непрофессиональным участником финансового рынка, не смогла оценить риски самостоятельно.

«Мы довольны тем, что логика суда первой инстанции о том, что «Траснефть» являлась слабой стороной в этом споре, исключена из корпуса права», — заявил РБК вице-президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Артамонов. По его словам, «Транснефть» обладает «колоссальным опытом работы на финансовых рынках», у нее было достаточно опыта и знаний, чтобы понять экономическую суть и оценить все риски оспариваемого финансового инструмента. «Признать «Транснефть» слабой стороной в этом споре было как минимум парадоксально», — подчеркивает эксперт.

Сохранение в силе июньского судебного решения по спору «Транснефти» и Сбербанка способствовало бы «деградации локального рынка деривативов и уходу в офшорные юрисдикции, где подобного рода сделки не вызывают сомнения», считает аналитик долгового рынка Райффайзенбанка Денис Порывай. Сегодняшнее решение апелляционной инстанции повышает уверенность в российском правовом поле и проведении соответствующих сделок с деривативами, говорит аналитик. «В дальнейшем, если возникнут желающие «откатить» сделки, этот кейс может быть показательным для вынесения решения», — заключает он.

Авторы: Георгий Перемитин, Марина Божко, Анастасия Криворотова.
Теги: Сбербанк , «Транснефть»
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