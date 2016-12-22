Медведев пообещал рыбакам изменить «исторические» нормы в отрасли

Производство и экспорт рыбы в России растет, но отрасли мешает развиваться устаревшее законодательство, рассказали Дмитрию Медведеву рыбаки. Глава правительства пообещал пересмотреть нормы, которые носят «исторический характер»

Дмитрий Медведев и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко (слева направо на первом плане) (Фото: Екатерина Штукина / пресс-служба правительства РФ / ТАСС)

В среду, 23 августа премьер-министр Дмитрий Медведев на острове Сахалин провел совещание по развитию рыбохозяйственного комплекса на Дальнем Востоке, передает корреспондент РБК.

Медведев рассказал, что последние несколько лет отрасль активно обновлялась и в этом году общий улов рыбаков по всей стране составил более 3 млн т, превысив прошлогодний, рекордный, улов на 3,5%. Экспорт рыбы вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 80% рыбной продукции, потребляемой в России — отечественного производства, рассказал премьер. Он также подчеркнул, что в отрасли есть много нерешенных проблем и важнейшие задачи здесь — наладить поставки рыбы с Дальнего Востока по всей стране, а также преодолеть технологическое отставание производства.

Рыбаки, в свою очередь, пожаловались премьер-министру на несовершенство законов, регулирующих отрасль. Например, закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не регулирует полномочия сотрудников пограничной службы в части проверок улова. В результате уловы проходят многочисленные проверки, что при увеличении объемов добычи неизбежно приводит к сбоям в работе предприятий, рассказал президент НКО «Всероссийская ассоциация рыбопромышленников» Герман Зверев. «Наверное, часть документов уже носит исторический характер. Какие-то полномочия могут быть изменены и пересмотрены», — согласился Дмитрий Медведев. Нужно провести анализ законодательства с участием представителей рыбной отрасли, пограничной службы и Минэкономразвития, соответствующие поручения будут сформулированы, пообещал премьер.

Еще одна проблема, по словам Зверева, ожидает отрасль в следующем году. В 2018 году истечет срок действия заключенных в 2008 году договоров о закреплении квот на добычу рыбных ресурсов. Эти договоры в следующем году будут перезаключаться на новый пятнадцатилетний период. «Минсельхоз подготовил проект постановления о порядке перезаключения таких договоров. Документ в целом понятный, но в нем есть два существенных риска. Первый — на подачу заявки отводится всего 20 рабочих дней, а малейшая техническая опечатка в заявке приводит к безвозвратному отклонению заявки», — рассказал Герман Зверев. Второй недостаток документа — непрозрачность расчетов, по которым определяется доля для предприятий и базовые показатели для расчетов. Дмитрий Медведев в ответ заметил, что за следующие 15 лет рыбохозяйственная отрасль «должна выстрелить далеко вперед». «Минсельхоз проекты документов уже подготовил, которые учитывают в том числе вами озвученные пожелания: во-первых, право отозвать заявку, чтобы внести исправления; продление сроков подачи заявки и некоторые другие процедуры», — ответил премьер.

Ранее правительство утвердило перечень видов водных биоресурсов, на которые даются права на добычу. Перечень состоит из 16 позиций и касается биологических ресурсов Северного и Дальневосточного хозяйственного бассейна. В него входят треска, пикша, минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, палтусы черный и белокорый, камчатский, синий и равношипый крабы, краб-стригун опилио, краб-стригун бэрди. В отношении последних пяти позиций распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

