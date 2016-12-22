Газпромбанк раскрыл структуру владения «префами» «Транснефти»

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Новым крупнейшим владельцем привилегированных акций «Транснефти» стала управляющая компания Газпромбанка. РФПИ и Российско-китайский инвестиционный фонд получили всего 2%

Газпромбанк раскрыл, какие пакеты привилегированных акций «Транснефти» получили его структуры и инвестиционные фонды. В конце марта 2017 года 71% привилегированных акций «Транснефти» инвестгруппа UCP Ильи Щербовича продала структурам банка и инвестфондам за 169,7 млрд руб. ($3 млрд).

Новым крупнейшим миноритарием «Транснефти» стала УК «Газпромбанк — Управление активами» (доверительный управляющий ЗПИФ «Газпромбанк-Финансовый») с пакетом в 53,57% привилегированных акций. Пайщиками этого фонда являются УК «Транснефть Инвест» (57,4%), структуры группы ГПБ (37,1%) и другие инвесторы (5,53%). Кроме бумаг «Транснефти» на 142,3 млрд руб. УК владеет денежными средствами, депозитами и высоколиквидными финансовыми инструментами с фиксированной доходностью на 44,8 млрд руб., указывает Газпромбанк.

Решения о покупке активов принимает инвестиционный комитет ЗПИФа, куда входят представители пайщиков, решения должны приниматься единогласно, подчеркивается в сообщении банка.

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» купило 14,85% привилегированных акций, Российско-китайский инвестиционный фонд — 1,49%, а Российский фонд прямых инвестиций — 0,43%. Общий пакет перечисленных структур — 70,34% акций, остальные 29,66% — у «прочих портфельных инвесторов», следует из сообщения Газпромбанка.

18 мая Газпромбанк также был назначен консультантом «Транснефти» по работе с инвесторами, листингу и обращению ее привилегированных акций на Московской бирже и другим «направлениям взаимоотношений с финансово-инвестиционным сообществом». 100% обыкновенных акций принадлежит Росимуществу, у инвесторов и на бирже — только привилегированные акции «Транснефти».

В ноябре 2011 года UCP и «Транснефть» договорились, что инвестгруппа будет скупать акции, чтобы затем продать их самой монополии, об этом было сказано в документе под названием «Концептуальная договоренность», который подписали Щербович и президент «Транснефти» Николай Токарев (копия есть у РБК). Соглашение подлинное, говорил представитель UCP, представитель «Транснефти» подлинность опровергал. Источник РБК говорил, что за свой пакет UCP запросил $2,9 млрд. Это близко к сумме сделки 22 марта.



В день сделки Росимущество изменило устав «Транснефти» так, чтобы дивиденды на привилегированные акции были не ниже размера дивидендов на обыкновенные. Этого требовали UCP и другие миноритарные акционеры на протяжении всего 2016 года. В частности, UCP оспаривал размер дивидендов за 2013 и 2015 годы как раз потому, что их размер оказался ниже выплат на обыкновенные акции. Инвестгруппа судилась с «Транснефтью» из-за этого и других разногласий, но в феврале стороны договорились об урегулировании всех споров. За неделю до 22 марта акции «Транснефти» выросли на 18%, до 211 100 руб. за бумагу, в том числе 22 марта, в день сделки, прибавили 8% на новостях о росте дивидендов для владельцев привилегированных акций.

«Транснефть» по итогам 2016 года заплатит около 60 млрд руб. дивидендов, что почти в пять раз больше, чем в прошлом году (12,8 млрд руб.), но меньше ожиданий Министерства финансов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2016 году составила 232,9 млрд руб. по сравнению со 143,4 млрд руб. годом ранее. На владельцев привилегированных акций придется около 13 млрд руб., подсчитал «Интерфакс».