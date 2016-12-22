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Мексиканский Interjet заинтересовался в покупке российских лайнеров МС-21
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Мексиканский Interjet заинтересовался в покупке российских лайнеров МС-21
Бизнес, 22 окт, 23:45
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Мексиканский Interjet заинтересовался в покупке российских лайнеров МС-21
Мексиканская авиакомпания Interjet заинтересовалась в покупке новых российских самолетов МС-21. По словам президента авиаперевозчика, сделка и первые поставки могут состояться в следующем, 2018 году
Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Мексиканская бюджетная авиакомпания Interjet (ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. — РБК) хочет приобрести несколько новых российских пассажирских лайнеров МС-21. Об этом в интервью «РИА Новостям» рассказал президент авиаперевозчика Мигель Веласко после своей встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

«Нас очень интересует МС-21, потому что компоненты, из которого он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива. Двигатели у него североамериканские, но мы надеемся, что Россия будет иметь (для этого самолета) и свой мотор, более легкий», — сказал он.

По словам Веласко, даты заключения контракта пока не определены, однако в разговоре с агентством он заверил, что интерес его компании достаточно большой, и отметил, что ожидает первых поставок уже в следующем, 2018 году.

В июле этого года Interjet достигла договоренности с российской стороной на поставку 10 пассажирских Sukhoi Superjet 100. Сделка не стала новой, ранее мексиканская компания уже заключала контракт на 30 самолетов SSJ100, и к лету у Interjet по этой сделке уже было 22 лайнера. Говоря об этих контрактах, Веласко подчеркнул, что его компания по-прежнему заинтересована в десяти самолетах SSJ100, на которые имеет опцион.

«Сейчас мы как раз говорим о двигателях. Их делает Франция, мы смотрим, как быстро будут готовы эти моторы, чтобы иметь возможность обеспечить их запчастями. Кажется, что они будут у нас, и тогда будем говорить о покупке десяти самолетов, по которым у нас есть опцион», — сказал Веласко.

Презентация российского пассажирского самолета МС-21. Фоторепортаж Еще 5 фото
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МС-21 — ближне-среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, который способен взять на борт от 163 до 211 пассажиров. Впервые его представили в июне 2017 года, в июле уже прошли первые пробные испытания лайнера. Согласно расчетам конструкторов, этот самолет будет превосходить по дальности полета ближнемагистральный SSJ100 почти на 2 тыс. км — 6400 км и 4578 км соответственно.

Чем удивит конкурентов новый лайнер МС-21
(Видео: Телеканал РБК)

Серийное производство лайнеров планируется начать в 2018 году, а первые поставки заказчикам — в 2019 году. Новый пассажирский самолет должен заменить в авиапарке России советские «Ту», «Як» и «Ан», а также, как надеются производители и власти, составить конкуренцию Airbus А320 и Boeing 737.

На лайнер уже поступили заказы со стороны крупных авиакомпаний. Так, крупнейшим заказчиком — на 50 самолетов — является «Аэрофлот». Всего таких самолетов заказано 175, а выпустить планируется 900–1000 экземпляров. Российская Red Wings (дочерняя компания «Ильюшин финанс Ко», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию. — РБК) имеет предварительное соглашение с ИФК о получении в лизинг десяти самолетов МС-21, но при эффективной эксплуатации лайнеров их количество могут увеличить до 15–16.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , сделка , авиация , Мексика , сотрудничество , Interjet , МС-21
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