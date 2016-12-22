Выручка Chanel в России выросла на фоне сокращения глобальных продаж

По итогам 2016 года выручка Chanel в мире сократилась: террористические атаки в Европе негативно повлияли на турпоток и расходы покупателей. Но в России продажи модного дома выросли за прошедший год на 9%, до 14,23 млрд руб.

Фото: Sam Kang Li / Bloomberg

Выручка знаменитого модного дома Chanel снизилась на 9%, до $5,67 млрд по итогам 2016 года. Чистая прибыль компании сократилась в 1,5 раза, до $874, а рентабельность упала на 22,7%. Об этом говорится в отчетности головной нидерландской Chanel international B.V. (есть в распоряжении РБК).

Террористические атаки в Европе негативно повлияли на туристический поток и траты на люксовые товары, что отразилось на результатах компании, поясняет Chanel в отчетности. Кроме того, на финансовые результаты повлияла продажа английского подразделения компании.

Отчетный период был первым годом Алана Вартгеймера на посту директора модного дома. Вартгеймер является совладельцем компании и внуком партнера основательницы компании Габриэль (Коко) Шанель. В начале 2016 года компанию покинула генеральный директор модного дома Морин Шике, занимавшая этот пост с 2007 года. Уход Шике был связан «с разногласиями по поводу стратегии развития дома Chanel».

Несмотря на результаты глобальной компании, показатели Chanel в России, напротив, стабильно растут. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «Шанель» за 2016 год выросла за прошедший год на 9% и составила 14,233 млрд руб. против 13,051 млрд руб. годом ранее. Прибыль ООО за прошедший год выросла с 1,581 млрд до 2,098 млрд руб.

У Chanel в России четыре монобрендовых бутика в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе, в галерее «Модный сезон», на Петровке и во «Временах года». Кроме того, косметика, часы и аксессуары бренда продаются в ЦУМе (Mercury), в Articoli by Bosco и в сетях Ile de Beaute, «Рив Гош», «Л'Этуаль» и других.

Реальные доходы населения России в 2016 году снизились на 6%, сообщал Росстат. При этом россияне увеличили свои расходы на люксовые товары в 2016 году. По данным исследования Deloitte, об увеличении своих расходов на дорогую одежду, ювелирные изделия и аксессуары заявили 62% опрошенных респондентов. Опрос проводился среди 1,3 тыс. человек, которые заявили, что считают себя более состоятельными, чем жители страны в среднем, и которые за последние шесть месяцев совершали хотя бы одну люксовую покупку. Кроме того, люксовые бренды констатируют увеличение доли продаж туристам, в частности из Китая.

Объем товаров верхнего ценового сегмента в 2016 году составлял около 10% от общего фешен-рынка в России, или 229,6 млрд руб., по данным Fashion Consulting Group.