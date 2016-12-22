«Татнефть» заявила о победе над Киевом по иску на $144 млн

Суд в Лондоне удовлетворил ходатайство «Татнефти» по иску за отъем доли в «Укртатнафте», заявил представитель компании. Разбирательство длится с 2008 года, в его рамках компания просила арестовать особняк посольства Украины

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство «Татнефти» о приведении в исполнение решения Парижского суда о взыскании с Украины $144 млн из-за потери доли в «Укртатнафте», сообщил представитель компании в Арбитражном суде Московского округа (цитата по ТАСС).

«В Англии наше заявление было удовлетворено и приведено в исполнение на территории Англии», — сказала представитель компании на вопрос судьи о том, как обстоят дела с рассмотрением ходатайства компании в Англии и США. В США ходатайство принято к рассмотрению, добавила она. Представитель «Татнефти» пока не ответил на вопросы РБК.

«Татнефть» пытается взыскать компенсацию за потерю доли в компании «Укртатнафта», которая была создана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. «Татнефть» и правительство Татарстана получили в компании 55,7%, остальное отошло государственному «Нафтогазу» Украины и группе «Приват» Игоря Коломойского. В октябре 2007 года произошел вооруженный захват «Укрататнафты», после чего в результате ряда юридических процедур и судебных процессов со стороны госорганов Украины «Татнефть» лишилась доли в компании, ее акции перешли к группе «Приват» Коломойского, сообщала «Татнефть». Украина никак не отреагировала на захват собственности, и в 2008 году «Татнефть» начала судебный процесс в международном арбитраже.

29 июля 2014 года Международный коммерческий арбитражный суд в Париже вынес решение в пользу «Татнефти» и обязал Украину выплатить компании $144 млн ($112 млн плюс проценты). Суд пришел к выводу о том, что Кременчугский НПЗ был захвачен при содействии государственных чиновников Украины, включая судебных приставов, прокуроров и украинские суды, которые скоординировали свои действия, чтобы лишить «Татнефть» ее доли в компании. Украина подала апелляцию, но Апелляционный суд Парижа в ноябре 2016 года отказался отменить решение арбитража.

После этого «Татнефть» подала три ходатайства об исполнении решения арбитража: в марте — в США, в апреле — в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Москвы. В частности, «Татнефть» потребовала изъять в счет долга особняк украинского посольства в Москве, писало «РИА Новости». В конце июня Арбитражный суд Москвы отказал «Татнефти» в удовлетворении ходатайства об исполнении решения арбитража в Париже. Компания обратилась с кассацией в Арбитражный суд Московского округа. 22 августа Арбитражный суд Московского округа отменил определение Арбитражного суда Москвы и вновь направил дело на рассмотрение первой инстанции.