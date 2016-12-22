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ФАС продлила для операторов сроки по снижению цен в роуминге
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ФАС продлила для операторов сроки по снижению цен в роуминге
Бизнес, 09:18
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ФАС продлила для операторов сроки по снижению цен в роуминге
Срок для изменения тарифов на национальный роуминг для операторов «большой четверки» продлен до 15 декабря, заявили в антимонопольной службе. Такое решение ФАС вынесла после изучения ходатайства от операторов
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок исполнения предупреждения для операторов по внутрисетевому роумингу до 15 декабря, сообщает пресс-служба ведомства. Предупреждение было выдано 14 июля операторам «большой четверки» — «ВымпелКому», МТС, «МегаФону» и «Т2 Мобайл». В нем говорилось о необходимости изменить тарифы на национальный роуминг.

Мобильные операторы заявили о готовности исполнить это предупреждение, но направили в службу ходатайства о продлении срока. «Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи — 15 декабря 2017 года», — говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольное ведомство считает, что разные тарифы на услуги связи в домашнем регионе и поездках по России противоречат п. 6 ч. 1. ст. 10 закона «О защите конкуренции». Разница между ценами на услуги связи в домашнем регионе и в поездках по России не обоснована ни экономически, ни технологически, полагают антимонопольщики. Чем дороже выбранный абонентом тарифный план, тем меньше он доплачивает при выезде за пределы своего домашнего региона.

В сообщении службы говорится, что после исполнения этого предупреждения в России сформируется «единое телекоммуникационное пространство», права всех абонентов будут соблюдены.

В «МегаФоне» в конце июля заявили РБК, что выполнить требование ФАС в отведенный срок невозможно. Представитель компании Юлия Дорохина, в частности, отметила: «Исполнение этого решения IT-службами операторов затянется на месяцы, а может, и годы».

Но в конце июля в ФАС допустили, что сроки по отмене внутрисетевого роуминга могут быть продлены, если операторы предоставят мотивированные ходатайства.

РБК направил запрос «МегаФон» относительно решения ФАС. В МТС и «Т2 Мобайл» отказались от комментариев. В «ВымпелКоме» в ответ на запрос РБК подтвердили, что направляли ходатайство в ФАС, но от дальнейших комментариев отказались.

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Коломыченко.
Теги: ФАС , роуминг внутри России
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