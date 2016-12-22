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«Р-фарм» передала права на инновационную молекулу американской Aspyrian
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«Р-фарм» передала права на инновационную молекулу американской Aspyrian
Бизнес, 06:50
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«Р-фарм» передала права на инновационную молекулу американской Aspyrian
Российская компания «Р-фарм» передала американской Aspyrian лицензию на молекулу собственного производства, которая может стать лекарством для лечения рака
Фото: R-PHARM

Американское подразделение российской группы компаний «Р-фарм» Алексея Репика — R-Pharm Overseas Inc. — передало американской компании Aspyrian права на использование молекулы собственного производства. Об этом сообщают «Ведомости».

Aspyrian разрабатывает таргетные противоопухолевые препараты, а из молекулы потенциально можно сделать лекарство от рака.

Стороны не сообщили условия сделки, но гендиректор «Р-фарма» Василий Игнатьев объяснил «Ведомостям», что Aspyrian будет платить «Р-фарму» роялти за использование молекулы. В то же время в России права на инновационную молекулу по-прежнему останутся у «Р-фарма».

По предположению гендиректора Stada CIS Ивана Глушкова, это может быть отложенный заработок. «Когда препарат выйдет на рынок, американская компания начнет платить роялти с продаж, которое может достичь нескольких десятков миллионов долларов в год. Вряд ли «Р-фарм» получил разовую существенную выплату за это соглашение», — предположил Глушков.

Переданная молекула — антитело-биоаналог цетуксимаба, она предназначена для лечения плоскоклеточного рака головы и шеи. Препарат на ее основе, возможно, будет применяться и для других локализаций рака. Сейчас молекула находится на второй фазе клинических испытаний, добавил Игнатьев. В этот период подбирается дозировка препарата и режим лечения для уже заболевших людей, рассказала газете исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. Впрочем, для онкопрепаратов период клинических испытаний может длиться длительное время (вплоть до конца жизни больного).

Гендиректор «Р-фарм» Игнатьев объяснил продажу тем, что она позволит компании заработать на биоаналоге и участвовать в мировых исследованиях жизненно важных лекарств. 

Инновационная молекула — моноклональное антитело, она состоит из белковых соединений, происходящих от одной иммунной клетки. Молекула нацелена на полисахарид, с которым способна связываться.​

Автор: Павел Казарновский
Теги: онкология , Антитела , молекулы
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