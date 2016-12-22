Бывшая жена Потанина подала иск к экс-супругу на 849 млрд рублей

Владимир и Наталья Потанины. 2004 год Фото: Олег Лазарев / PhotoXPress

Бывшая супруга президента «Норильского никеля» Владимира Потанина подала иск о взыскании с бывшего мужа 849,2 млрд руб. Она требует разделить права на акции «Норникеля» и «Полюс Золото»

Наталья Потанина — бывшая ​жена президента «Норильского никеля» Владимира Потанина — подала иск к экс-супругу на 849,2 млрд руб. Об этом пишет Forbes со ссылкой на копию заявления, которая есть в распоряжении издания.

Потанина требует признать общим имущество супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, а также права к трастовым управляющим или доверительным собственникам акций этих компаний. Помимо этого, бывшая жена миллиардера хочет разделить права акций «Норильского никеля» и «Полюс Золото». В иске она также требует взыскать с Потанина денежную компенсацию за ее долю.

Собеседник издания пояснил, что речь может пойти о дивидендах «Норникеля» и «Полюс Золото», которые получил Потанин, когда супруги состояли в браке.

«Коль скоро права бенефициарной собственности являлись совместной собственностью супругов, все дивиденды также должны по российскому закону делиться между супругами в равных долях», — сказал представитель Потаниной.

Представитель холдинга Потанина «Интеррос» от комментариев отказался.

В середине марта Потанина подала еще один иск с требованием взыскать с бывшего мужа 215 млрд руб. компенсации за акции «КМ Инвест». Она пояснила, что ценные бумаги компании находились в прямой собственности ее бывшего мужа, поэтому после развода они должны быть признаны совместной собственностью супругов и разделены.

Спустя месяц после подачи иска стало известно, что бывшие супруги не смогли урегулировать этот спор. Слушания по этому делу назначены на 25 мая. Представитель Натальи Потаниной Павел Коновалов в беседе с РБК рассказал, что «предложений мирно урегулировать спор со стороны Владимира Потанина не поступало».

После развода в 2014 году Потанина получила три земельных участка и два дома, один из которых находится на Рублевке. Помимо этого, она получила денежную компенсацию в размере 380 млн руб. в качестве половины стоимости квартиры в центре Москвы.