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Елисеев прокомментировал сообщение об общих бизнес-интересах с Тимченко
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Елисеев прокомментировал сообщение об общих бизнес-интересах с Тимченко

Илья Елисеев

Фото: пресс-служба «Газпромбанка» / РИА Новости
Зампред правления Газпромбанка, глава фонда «Дар» и однокурсник премьер-министра России Илья Елисеев прокомментировал РБК публикацию «Ведомости» о связи своей деятельности с бизнесом Геннадия Тимченко. «Мы с ним бизнес-партнерами никогда не были», — сказал он.

Зампредправления Газпромбанка и однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев опроверг сообщения «Ведомостей» о том, что он имеет общие бизнес-интересы со структурами Геннадия Тимченко, об этом он заявил РБК.

«Единственное, что меня смущает, это упоминание меня в контексте бизнес-проектов Геннадия Тимченко. Мы с ним бизнес-партнерами никогда не были. Тот факт, что мы пользуемся услугами одного и того же кипрского администратора Waidelotte отнюдь не делает нас бизнес-партнерами», — заявил РБК Илья Елисеев, назвав материал «Ведомостей» «наиболее точной и непредвзятой» на сегодняшний день публикацией о его деятельности.

Елисеев также прокомментировал другие утверждения, опубликованные изданием. Так в материале газеты говорится, что 6 лет назад Елисеев участвовал в приватизации пансионатов управления делами президента через кипрскую группу Waidelotte. Как пояснил РБК Илья Елисеев, процедура, о которой написали журналисты, не была приватизацией.

«Это была не приватизация, а реализация ветхого, запущенного, в некоторых случаях недостроенного и, что очень важно — убыточного имущества. В ряде этих сделок участвовал фонд «Дар» и наша операционная компания Furcina limited. Кипрской администратор Waidelotte прямого отношения к этим сделкам не имел», — заявил Елисеев.

Он также рассказал, что подконтрольные и связанные с ним структуры не имеют отношения к приобретению у оздоровительного комплекса «Бор» пансионата «Крылатское», теплицы и оранжереи в Москве общей площадью 3700 кв.м.

Что касается покупки недостроенного дома отдыха «Туапсе» в курортном поселке Ольгинка, то этот проект принадлежит фонду «Дар», рассказал Елисеев. «Тут мы планировали открыть недорогой санаторий с полным комплексом оздоровительных услуг. Но в связи с природоохранным статусом земель этой территории процедура оформления земельного участка в собственность оказалась невозможной», — сказал он, подчеркнув, что он не приобретал землю под этим объектом в собственность, и ее приобретение не предоставляется возможным.

«Кроме того, экспертиза зданий в Ольгинке показала, что они подлежат не реконструкции, а полному сносу, что значительно изменило экономику проекта. Сумма сделки чуть выше чем 219,5 млн руб.», — сказал Елисеев.

Рассказывая о еще одном приобретении структурой фонда «Дар» под Туапсе, Елисеев отметил, что не покупал землю, о которой идет речь. «Турбазу на мысе Кадош в Туапсе мы не покупали — она досталась нам за долги», — пояснил он, отметив, что природоохранного статуса территория турбазы не имеет.

«Наоборот, в связи со строительством новых грузовых терминалов в морском порту Туапсе эта территория экологически стала проблемной. Сейчас мы рассматриваем другие варианты коммерческого использования», — заключил Елисеев.

Ранее, сегодня, 22 мая, газета «Ведомости» опубликовала материал, в котором говорилось о бизнесе Ильи Елисеева и структурах, связанных с ней. По информации издания, шесть лет назад через кипрскую группу Waidelotte Елисеев участвовал в приватизации пансионатов управления делами президента. По данным расследования Фонда борьбы с коррупцией, именно Waidelotte, управляет офшором Furcina Limited, которому принадлежит винодельня Медведева в итальянской Тоскане и яхта Fotinia, названная в честь церковного имени супруги премьера Светланы Медведевой.

По информации издания, люди, связанные с Waidelotte участвовали в приобретении у оздоровительного комплекса «Бор» управделами президента пансионата «Крылатское», теплицы и оранжереи в Москве общей площадью 3700 кв. м. Стоимость покупки тогда составила 820 млн руб., подсчитали журналисты, а участок под пансионатом в парковой зоне на берегу Москвы-реки — 122 млн руб. при кадастровой стоимости 609 млн руб.

Помимо прочего, «Ведомости» также рассказали в своей публикации о других сделках с участием пансионатов управделами президента. Например, в 2011 году компания «Наутилус» за. выкупила недостроенный дом отдыха «Туапсе» в курортном поселке Ольгинка и заплатила за него 219,5 млн руб. Однако, как отмечало издание, землю под «Туапсе» «Наутилусу» получить не удалось: местный отдел Росреестра отказался регистрировать переход права собственности, объяснив свое решение законом, запрещающим передавать в частную собственность земли особо охраняемых природных территорий.

Как следует из информации, опубликованной министерством юстиции, «Дар» в 2016 году израсходовал 1,37 млрд руб. Совокупные расходы четырех фондов, упомянутых в расследовании ФБК, в 2016 году составили 3,681 млрд руб.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о так называемой «тайной империи» премьера Дмитрия Медведева. В расследовании утверждалось, связанные с премьером фонды получили 70 млрд руб. в виде пожертвований. Авторы расследования также утверждали, что принадлежащие фонду земельные участки и объекты недвижимости фактически принадлежат Медведеву.

Сам Елисеев позже прокомментировал это газете «Коммерсантъ», где рассказал, что фонд «Дар» учрежден в 2006 году. По его словам, «Дар» изначально не был благотворительным фондом в его классическом понимании, а «реализовывал проекты в интересах общества и государства». 

Теги
«Ведомости», Дмитрий Медведев, расследование ФБК, Илья Елисеев, фонд "Дар"
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