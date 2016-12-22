Производители корма для животных призвали не ограничивать ввоз муки из ЕС

Письмо заместителю главы Минсельхоза Евгению Непоклонову написала Ассоциация производителей кормов для домашних животных, объединяющая Mars (бренды Pedigree, Whiskas), Royal Canin, Nestle (Purina, Felix) и Aller Petfood, сообщает газета «Коммерсантъ». Авторы послания указывают, что остановка поставок мясокостной муки из Евросоюза приведет к приостановке работы ряда площадок, сокращению 700 человек и снижение рынка на треть.
Объясняется это тем, что 50% ежегодно используемой производителями мясокостной муки приходится именно на страны, в отношении которых обсуждает запрет Минсельхоз.
Производители предупреждают, что одним из негативных последствий ограничений станет полное прекращение экспорта российской продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья, что приведет к неполучению федеральным и региональными бюджетами примерно 5 млрд руб. в год.
При этом авторы письма указывают, что не смогут увеличить закупки российской муки, поскольку для производства кормов для домашних животных ее качество ненадлежащее. Переходу же на рынки Латинской Америки мешают как проблема качества муки, так и необходимость долгого налаживания поставок без гарантии положительного результата.
В конечном итоге недостаток сырья приведет к росту цен, предупреждают участники рынка.
С претензиями производителей корма не согласились в мясной отрасли. Так, президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян указал, что мясокостная мука в России и ЕС выпускается на одном и том же оборудовании.
17 мая «Коммерсантъ» сообщил о том, что идея запрета импорта мясокостной муки из Европы обсуждается в Минсельхозе. Одним из поводов для него называется нерешенный вопрос с ветеринарной безопасностью в ЕС.