Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Производители корма для животных призвали не ограничивать ввоз муки из ЕС 05:41 «Ведомости» нашли общие бизнес-интересы структур Елисеева и Тимченко 03:35 В Совбезе России заявили о запросе из США по вмешательству в выборы Вчера, 22:45 Guardian сообщила о правилах цензуры в социальной сети Facebook 01:42 До 73% россиян назвали пытки и насилие приемлемыми в отдельных случаях 00:00 СМИ узнали о планах США отказать Украине в безвозмездной военной помощи Вчера, 22:16 Депутат Рады заявил о сборе голосов в пользу визового режима с Россией Вчера, 23:15 «Коммерсантъ» узнал о незапланированном визите Путина во Францию Вчера, 19:42 Поклонская ответила Transparency на планы проверить ее на коррупцию Вчера, 16:25 Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге Вчера, 18:43 Порошенко рассказал о «по-доброму» поразившей его Меркель Вчера, 11:40 Тинькофф Банк задумался о размещении «вечных» евробондов 00:01 Украинская служба Euronews объявила об уходе из эфира Вчера, 11:16
Лента новостей 6:07 МСК
В Бразилии прошли акции протеста против президента страны Политика, 05:05 В результате крушения военного вертолета в Алжире погибли 5 человек Общество, 04:06 «Ведомости» нашли общие бизнес-интересы структур Елисеева и Тимченко Бизнес, 03:35 Армия Асада полностью заняла сирийский город Хомс Политика, 02:40 Guardian сообщила о правилах цензуры в социальной сети Facebook Общество, 01:42 Северная Корея назвала успешным запуск баллистической ракеты Политика, 01:35 Шведы стали чемпионами мира по хоккею Спорт, 00:58 Порошенко освистали после церемонии почтения памяти жертв репрессий Политика, 00:22 Тинькофф Банк задумался о размещении «вечных» евробондов Финансы, 00:01 Марат Хуснуллин — РБК: «Мы построим дом длиной от Москвы до Владивостока» Интервью, 00:01 До 73% россиян назвали пытки и насилие приемлемыми в отдельных случаях Общество, 00:00 Управделами президента заработал 21,1 млн руб. в 2016 году Политика, Вчера, 23:16 Депутат Рады заявил о сборе голосов в пользу визового режима с Россией Политика, Вчера, 23:15 В Совбезе России заявили о запросе из США по вмешательству в выборы Политика, Вчера, 22:45 Совбез ООН проведет экстренное совещание после нового запуска ракеты КНДР Политика, Вчера, 22:40 СМИ узнали о планах США отказать Украине в безвозмездной военной помощи Политика, Вчера, 22:16 Трамп на выезде: почему президент США начал с Саудовской Аравии Политика, Вчера, 22:15 Чем для «МегаФона» обернется крупнейшая авария в его истории Технологии и медиа, Вчера, 21:47 Финал ЧМ-2017 по хоккею. Канада — Швеция. Онлайн Спорт, Вчера, 21:45 Экипаж МКС экстренно выйдет в открытый космос для замены компьютера Технологии и медиа, Вчера, 21:37 Дмитрий Медведев прибыл на саммит в Стамбул Политика, Вчера, 21:34 Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за отказ от АЭС Общество, Вчера, 21:24 Трамп призвал арабских лидеров «выгнать» экстремистов из своих стран Политика, Вчера, 20:54 Дональд Трамп призвал изолировать Иран Политика, Вчера, 20:50 Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца в Москве Общество, Вчера, 20:19 Эрдоган возглавил правящую партию Турции Политика, Вчера, 19:55 «Коммерсантъ» узнал о незапланированном визите Путина во Францию Политика, Вчера, 19:42 СКР возбудил уголовное дело о гибели людей от угарного газа в Челябинске Общество, Вчера, 19:36
Производители корма для животных призвали не ограничивать ввоз муки из ЕС
05:41
Артем Филипенок
Производители корма для животных призвали не ограничивать ввоз муки из ЕС
Фото: Ina Fassbender / DPA / ТАСС
Производители кормов для домашних животных предупредили Министерство сельского хозяйства о возможных последствиях ограничения импорта мясокостной муки из ЕС. Это грозит падением рынка, закрытием экспорта и ростом цен

Письмо заместителю главы Минсельхоза Евгению Непоклонову написала Ассоциация производителей кормов для домашних животных, объединяющая Mars (бренды Pedigree, Whiskas), Royal Canin, Nestle (Purina, Felix) и Aller Petfood, сообщает газета «Коммерсантъ». Авторы послания указывают, что остановка поставок мясокостной муки из Евросоюза приведет к приостановке работы ряда площадок, сокращению 700 человек и снижение рынка на треть.

Объясняется это тем, что 50% ежегодно используемой производителями мясокостной муки приходится именно на страны, в отношении которых обсуждает запрет Минсельхоз.

Производители предупреждают, что одним из негативных последствий ограничений станет полное прекращение экспорта российской продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья, что приведет к неполучению федеральным и региональными бюджетами примерно 5 млрд руб. в год.

При этом авторы письма указывают, что не смогут увеличить закупки российской муки, поскольку для производства кормов для домашних животных ее качество ненадлежащее. Переходу же на рынки Латинской Америки мешают как проблема качества муки, так и необходимость долгого налаживания поставок без гарантии положительного результата.

В конечном итоге недостаток сырья приведет к росту цен, предупреждают участники рынка.

С претензиями производителей корма не согласились в мясной отрасли. Так, президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян указал, что мясокостная мука в России и ЕС выпускается на одном и том же оборудовании.

17 мая «Коммерсантъ» сообщил о том, что идея запрета импорта мясокостной муки из Европы обсуждается в Минсельхозе. Одним из поводов для него называется нерешенный вопрос с ветеринарной безопасностью в ЕС.

 

Теги
ограничения, мука
Другие материалы РБК
Видео с водителем Maybach, нарушающим ПДД в Москве, проверит ГИБДД
Машина стоимостью более $800 тыс., конструкция которой стала гостайной
Российский летающий автомобиль: первые подробности
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку