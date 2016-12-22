«Ведомости» нашли общие бизнес-интересы структур Елисеева и Тимченко

По данным «Ведомостей» шесть лет назад однокурсник главы правительства Илья Елисеев через кипрскую группу Waidelotte участвовал в приватизации пансионатов управления делами президента. Именно Waidelotte, по данным расследования Фонда борьбы с коррупцией, управляет офшором Furcina Limited, владеющим винодельней в итальянской Тоскане и яхтой Fotinia.
Так, издание указывает, что связанные с Waidelotte люди участвовали в приобретении у оздоровительного комплекса «Бор» управделами президента пансионата «Крылатское», теплицы и оранжереи в Москве общей площадью 3700 кв. м. Стоимость покупки составила 820 млн рублей, а участок под пансионатом в парковой зоне на берегу Москвы-реки обошелся в 122 млн руб. при кадастровой стоимости 609 млн руб.
Покупателем, по данным «Ведомостей» стала компания «Спортэстейт», которая принадлежала кипрской Nevasca Ventures Limited. Руководили ею Дэвид Савва, указанный в числе аффилированных лиц «Сибура» и «Стройтрансгаза», акционером которых был Тимченко. Заместителем же Саввы числился директор Waidelotte Александр Батюков.
В 2015 году «Спортэстейт» с участком на Рублевском шоссе перешел в собственность АО «АТР групп», единственным учредителем и акционером которого является Анатолий Ермолаев, бывший гендиректор «Алма холдинга» Тимченко, сообщает издание.
«Ведомости» указали и на другие сделки с пансионатами управделами президента, с которыми были связаны структуры Елисеева. Так, в 2011 году компания «Наутилус» за 219,5 млн руб. выкупила недостроенный дом отдыха «Туапсе» в курортном поселке Ольгинка. Гендиректором «Наутилуса» в момент покупки работал Сергей Павлюков, гендиректор компании «Инвестиционное содружество», принадлежащей Furcina Елисеева. А единственным учредителем «Наутилуса» был Дмитрий Соловьев — гендиректор Фонда социально-культурных инициатив, чьим президентом является жена премьер-министра Светлана Медведева.
Однако землю под «Туапсе» «Наутилусу» получить не удалось: местные отдел Росреестра отказался регистрировать переход права собственности, сославшись на то, что нельзя предоставлять в частную собственность земли особо охраняемых природных территорий. Получить землю фирма «ФинконсалтингК» (структура фонда «Дар» Ильи Елисеева) смогла получить лишь недавно. Однако здания на ней к нынешнему времени уже развалились, утверждает газета.
Представитель Елисеева признал идею с покупкой «Туапсе» неудачной. По его словам, в Ольгинке планировалось открыть небольшой санитарий, однако из-за невозможности оформить земельный участок в собственность, этого сделать не удалось.