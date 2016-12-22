«Дикси» отдаст в субаренду 15% своих площадей

Группа «Дикси» (управляет сетями «Виктория», «Дикси» и «Мегамарт») отдаст в субаренду еще 28,5 тыс кв. м принадлежащей ей недвижимости, сообщил РБК представитель группы. В результате доля сданных сторонним компаниям площадей составит 15% или примерно 145 тыс. кв.м от всего портфеля ее недвижимости. ​

Основная часть сдаваемых площадей — это прикассовые зоны, пристройки и подвальные или вторые этажи магазинов формата «у дома». Всего у «Дикси» будет сдано около 100 тыс. кв м площадей внутри или рядом с магазинами и около 45 тыс. кв м в отдельно стоящих зданиях, которые могут быть востребованы под рестораны, кафе или складские и офисные помещения, поясняет представитель компании.

«Дикси» — четвертый по итогам 2016 года крупнейший ретейлер в России. Выручка компании по итогам 2016 года замедлила свой рост почти на четверть, а по итогам первых шести месяцев 2017 года и вовсе сократилась на 11%, составив 141 млрд руб. Сейчас «Дикси» активно ищет новые способы заработать и сократить издержки. Компания вышла на прибыль впервые за несколько кварталов по итогам апреля-июня 2017 года. «Усилия по финансовой стабилизации и повышению операционной эффективности компании начинают приносить свои плоды», — говорил тогда гендиректор группы Сергей Беляков.

Сдавать в субаренду отдельно стоящие объекты — еще один способ сократить издержки на эксплуатацию и получить дополнительный доход. Часть таких объектов — бывшие магазины «Дикси», которые не были эффективны. Бывшие магазины сдаются в аренду, когда нет понимания, что пока делать с этим объектом, рассуждает старший аналитик «Райффайзенбанка» Наталья Колупаева. Например, срок договора не предполагает досрочного отказа, а сама торговая точка несет операционные убытки.

Площади в субаренду сдают все федеральные ретейлеры, однако 15% от всей недвижимости — это одна из самых больших долей на рынка, говорит Колупаева. У «Пятерочки» (принадлежит X5 Retail Group) субарендаторы занимают в совокупности более 8% общей торговой площади, сообщала компания. Всего у группы около 5,5 тыс. субарендаторов, которые управляют 19 тыс. точек.

Ставки на такие площади рассчитываются исходя из многих факторов, в том числе трафика, который привлекают магазины самой федеральной сети. Поэтому в «Дикси» могут прийти арендаторы, для которых расценки лидеров рынка, например, X5 Retail Group, будут слишком высокими. У «Дикси» и правда более низкие в сравнении с другими федеральными ретейлерами ставки аренды, подтверждает представитель сети.