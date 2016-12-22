Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,39 57,85 EUR Нал. 69,62 68,91 USD Бирж. 58,07 -0,06 EUR Бирж. 69,17 +0,06 USD ЦБ. 58,22 +0,10 EUR ЦБ. 69,26 -0,50 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 3870,68 +7,68 ММВБ 2063,69 +0,30% РТС 1119,59 -0,25% Brent 56,07 -0,20% DJIA 22412,59 +0,19% Nasdaq 6456,04 -0,08% FTSE 7267,57 -0,06%
«Дикси» отдаст в субаренду 15% своих площадей
Лента новостей
В Ростове-на-Дону нашли тело второго погибшего при пожаре 16:15, Общество Сечин и Евтушенков примут участие во встрече с Путиным 16:12, Политика В Одинцово электричка наехала на мужчину 16:04, Общество Игра в лото: кто стоит за «Государственными спортивными лотереями» 16:01, Бизнес Azur Air стала лидером по росту выручки среди крупных авиакомпаний России 16:00, Бизнес У бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился глава 16:00, Политика «Яндекс» продемонстрировал Путину собственный беспилотный автомобиль 15:56, Технологии и медиа «Дикси» отдаст в субаренду 15% своих площадей 15:53, Бизнес Новая драка произошла у ТЦ «Москва» 15:47, Общество Появилось видео диалога Путина с голосовым помощником «Яндекса» 15:47, Политика Счетная палата выявила рост стоимости медуслуг на десятки процентов 15:45, Экономика В ЛУКОЙЛе одобрили продажу нефтетрейдера Litasco 15:42, Бизнес 8 спорткаров из прошлого, которые хочется вернуть 15:40, Авто  Группа «Черкизово» прокомментировала уголовное дело о неуплате налогов 15:39, Бизнес Киевскую мэрию эвакуировали из-за сообщения о бомбе 15:28, Общество МВД подтвердило повторное задержание лидера «Христианского государства» 15:22, Общество СК завел дело после массового отравления шаурмой в Грозном 15:15, Общество Что нужно сделать, чтобы принять участие в Лиге чемпионов УЕФА 15:13, Партнерский материал В центре Ростова-на-Дону вспыхнула десятиэтажная гостиница 15:12, Общество ГПУ заподозрила силовиков в незаконной прослушке 114 чиновников 15:11, Общество СМИ узнали об аферах сотрудников научных предприятий Москвы с обезьянами 15:10, Общество Бывшие капитаны сборной России по футболу вошли в руководство «Динамо» 15:02, Спорт МИД показал новый шпиль своей высотки 14:58, Общество Жителям России предложили получать американские визы в Киеве 14:46, Политика Самолет Lufthansa совершил вынужденную посадку в Тель-Авиве 14:43, Общество Медали Олимпийских игр: от Афин-1896 до Пхенчхана-2018 14:40, Спорт  Полиция Украины засекретила решения судов по делу об убийстве Шеремета 14:32, Общество После ДТП с 29 пострадавшими в Карачаево-Черкесии возбудили дело 14:19, Общество
«Дикси» отдаст в субаренду 15% своих площадей
Бизнес, 15:53
0
«Дикси» отдаст в субаренду 15% своих площадей

Группа «Дикси» (управляет сетями «Виктория», «Дикси» и «Мегамарт») отдаст в субаренду еще 28,5 тыс кв. м принадлежащей ей недвижимости, сообщил РБК представитель группы. В результате доля сданных сторонним компаниям площадей составит 15% или примерно 145 тыс. кв.м от всего портфеля ее недвижимости. ​

Основная часть сдаваемых площадей — это прикассовые зоны, пристройки и подвальные или вторые этажи магазинов формата «у дома». Всего у «Дикси» будет сдано около 100 тыс. кв м площадей внутри или рядом с магазинами и около 45 тыс. кв м в отдельно стоящих зданиях, которые могут быть востребованы под рестораны, кафе или складские и офисные помещения, поясняет представитель компании.

«Дикси» — четвертый по итогам 2016 года крупнейший ретейлер в России. Выручка компании по итогам 2016 года замедлила свой рост почти на четверть, а по итогам первых шести месяцев 2017 года и вовсе сократилась на 11%, составив 141 млрд руб. Сейчас «Дикси» активно ищет новые способы заработать и сократить издержки. Компания вышла на прибыль впервые за несколько кварталов по итогам апреля-июня 2017 года. «Усилия по финансовой стабилизации и повышению операционной эффективности компании начинают приносить свои плоды», — говорил тогда гендиректор группы Сергей Беляков.

Сдавать в субаренду отдельно стоящие объекты — еще один способ сократить издержки на эксплуатацию и получить дополнительный доход. Часть таких объектов — бывшие магазины «Дикси», которые не были эффективны. Бывшие магазины сдаются в аренду, когда нет понимания, что пока делать с этим объектом, рассуждает старший аналитик «Райффайзенбанка» Наталья Колупаева. Например, срок договора не предполагает досрочного отказа, а сама торговая точка несет операционные убытки.  

Площади в субаренду сдают все федеральные ретейлеры, однако 15% от всей недвижимости — это одна из самых больших долей на рынка, говорит Колупаева. У «Пятерочки» (принадлежит X5 Retail Group) субарендаторы занимают в совокупности более 8% общей торговой площади, сообщала компания. Всего у группы около 5,5 тыс. субарендаторов, которые управляют 19 тыс. точек. 

Ставки на такие площади рассчитываются исходя из многих факторов, в том числе трафика, который привлекают магазины самой федеральной сети. Поэтому в «Дикси» могут прийти арендаторы, для которых расценки лидеров рынка, например, X5 Retail Group, будут слишком высокими. У «Дикси» и правда более низкие в сравнении с другими федеральными ретейлерами ставки аренды, подтверждает представитель сети.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: «Дикси» , аренда , Недвижимость
Главное
У бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился глава Политика
Материалы по теме
«Дикси» выкупит 10% собственных акций с биржи Бизнес
ГК «Дикси» сократила выручку на 11% Бизнес
«Дикси» откажется от половины складов в Подмосковье на фоне убытков Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку