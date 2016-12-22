Telenor объявила о продаже еще 5,1% акций VEON

Норвежская Telenor сообщила, что продает на рынке еще 5,1% акций VEON. Продажа этого пакет станет завершающей сделкой по выходу из компании

Фото: Brent Lewin / Bloomberg

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor сообщила, что продает на рынке 90 млн акций (5,1%) компании VEON (экс-VimpelCom Ltd., владеет российским «ВымпелКомом», который оказывает услуги сотовой связи под брендом «Билайн»).

В сообщении говорится, что цена, по которой продают акции, не определена. Исходя из цены закрытия торгов на бирже NASDAQ во вторник текущая стоимость бумаг акций VEON на рынке — $4,18. Соответственно, рыночная стоимость пакета акций составила бы $376,2 млн.

Это уже третий выход Telenor на рынок с продажей акций VEON за последний год. В сентябре 2016 года компания объявила о продаже 164 млн акций (9,33%), в апреле 2017 – еще 70 млн акций (4%).

В настоящее время Telenor владеет приблизительно 346,7 млн акций VEON, что составляет 19,7%. Продажа 5,1% акций станет финальной сделкой в рамках выхода Telenor из VEON. Как поясняется в сообщении, остаток доли, как ожидается, будет использован для обмена или погашения конвертируемых облигаций.

Telenor объявила о желании выйти из капитала VimpelCom Ltd в октябре 2015 года. Компания тогда объяснила свое желание тем, что это сложный актив, где у нее нет возможности получить полный контроль.

