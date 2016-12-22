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«Газпром» и «Роснефть» договорились об обмене газом на Дальнем Востоке
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«Газпром» и «Роснефть» договорились об обмене газом на Дальнем Востоке
Бизнес, 13:05
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«Газпром» и «Роснефть» договорились об обмене газом на Дальнем Востоке
Как стало известно РБК, «Газпром» согласился поставлять газ для будущего завода «Роснефти» в обмен на сырье для расширения «Сахалина-2». В августе Владимир Путин поручил урегулировать многолетний спор между компаниями
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Обмен газом

«Газпром» принципиально согласился поставлять 2,3 млрд куб. м газа в год на будущий НПЗ и нефтехимический комплекс «Роснефти» в Находке (ВНХК) к моменту его запуска в 2021-22 годах. Об этом стороны договорились в начале сентября, выполнив августовское поручение президента Владимира Путина, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава «Газпрома» Алексей Миллер лично обсуждали детали и пришли к компромиссу.

Взамен «Роснефть» пообещала продать «Газпрому» газ с «Сахалина-1» для строительства третьей очереди завода «Сахалин-2» мощностью 5 млн т в год, также знает источник РБК. Информацию о том, что стороны пришли к соглашению по поставке газа «Газпрома» для ВНХК подтвердили РБК три федеральных чиновника. Двое из них знают, что речь идет о поставке ежегодно 2,3 млрд куб. м и соглашение увязано с обязательствами поставить газ «Сахалина-1» для «Сахалина-2».

«Роснефть» является одним из акционеров проекта «Сахалин-1» (с долей 20%), но обещала добиться согласия по вопросу поставок газа для проекта "Газпрома" и других его участников, включая ExxonMobil. Сколько газа «Сахалина-1» и по какой цене обещали акционеры проекта «Газпрому» собеседник РБК не сказал.

Федеральный чиновник сказал РБК, что это «полный объем газа проекта». Близкий к акционерам «Сахалина-2» источник также подчеркнул, что завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Газпрому» не удастся расширить без получения всего добываемого на «Сахалине-1» газа: не менее 7-8 млрд куб м газа в год.

«Операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» обменялись детальными обязывающими офертами по покупке газа «Сахалина-1», содержащие формулы цены и детали поставок газа» — сказал 20 сентября журналистам заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. По его словам, обе оферты содержат формулу цены, точки поставки и приема газа, объемы поставок и параметры качества газа. Промежуточные итоги этих переговоров планируется обсудить в рамках заседаний уполномоченного государственного органа «Сахалина-1» и наблюдательного совета «Сахалина-2» на следующей неделе. Он также выразил надежду, что до конца года будет готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта ВНХК, которое делает итальянская компания Saipem и сказал, что пока завод по-прежнему рассчитан на две очереди: первая предусматривает переработку 12 млн т нефти, а вторая - 3,4 млн т нефтехимического сырья.

Официальный представитель Минэнерго сообщил РБК, что ведомство активно содействует достижению оптимального решения по поставкам газа на ВНХК. Запросы РБК в Минэкономразвития и Минфин их представители переадресовали в Минэнерго и компании. Представители «Роснефти» и «Газпрома» от комментариев отказались.

Два Сахалина
Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) и включает три месторождения (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги) на шельфе острова Сахалин. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у «Роснефти — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%. Потенциальные извлекаемые запасы трех месторождений проекта оцениваются примерно в 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа.

«Сахалин-2» — еще один СРП-проект, предусматривающий производство сжиженного природного газа на базе разработки Пильтун–Астохского и Лунского месторождений нефти и газа Сахалина. Оператором проекта является компания Sakhalin Energy, которую контролирует «Газпром», также акционерами компании являются Royal Dutch Shell, Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation. В 2016 году Sakhalin Energy добыла 5,51 млн т нефти и конденсата и произвела 10,93 млн т СПГ.

Будет ли у «Роснефти» СПГ?

Два источника РБК, близкие к двум разным акционерам проекта «Сахалина-1», утверждают, что новые договоренности не отменяют планов строительства СПГ-завода «Роснефти» и Exxon на Дальнем Востоке в рамках проекта «Сахалин-1». Но собеседник, близкий к акционерам «Сахалина-2» и федеральный чиновник утверждают, что в рамках «Сахалина-1» такому заводу может не хватить газа. Воз​можно, «Роснефть» решила предпочесть нефтехимический завод СПГ-заводу «по экономическим соображениям», сказал один из собеседников РБК.

«Появление дальневосточного СПГ-завода на базе «Сахалина-1» в случае достижения договоренностей о продаже газа с него для расширения «Сахалина-2» вызывает сомнение, так как тогда заводу «Роснефти» и Exxon окажется недостаточно ресурсов газа. Часть его уже сейчас закачивается в пласт для нужд сохранения уровня добычи нефти», напоминает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его оценкам, для расширения «Сахалина-2» на 5 млн т либо строительства СПГ-завода «Роснефти» той же мощности нужно не менее 7,5 млрд куб м газа в год.

Таким образом, по мнению эксперта, «Газпром» и «Роснефть» пришли к разумному компромиссу: нефтяная компания предпочла обеспечить свой нефтехимический проект газом, пожертвовав СПГ-заводом, требующим значительных инвестиций, из-за того, что сжиженный газ продолжает дешеветь на фоне роста объемов мощностей по его производству в мире. А «Газпром», который протестовал против того, чтобы «Роснефть» использовала газ «Сахалина-1» для строительства конкурирующего с его газом в странах Азии СПГ-проекта, добился своего и заодно договаривается об обеспечении этим газом своего проекта, заключил Гривач.

Спор между «Газпромом» и «Роснефтью» о том, кто будет обеспечивать еще не построенный завод ВНХК газом, длится не менее четырех лет. Начало строительства дальневосточного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса откладывается с 2009 года. В конце июня текущего года Минэкономразвития сочло этот проект неокупаемым даже за 25 лет, писали «Ведомости» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Николая Подгузова в правительство.

Ранее «Газпром» отказывался поставлять свой газ на ВНХК, обещав только прокачать собственный газ «Роснефти». газовая монополия объясняла свою позицию тем, что у конкурента есть газ для того, чтобы строить СПГ-завод с ExxonMobil на Дальнем Востоке мощностью не менее 5 млн т на первую очередь и экспортировать СПГ. Но компания хочет купить топливо по внутренней цене для нужд другого своего проекта, отмечали в «Газпроме».

В феврале РБК писал, что «Газпром» готов «обеспечить поставку газа для нужд ВНХК по газопроводу Сахалин — Хабаровск — Владивосток из ресурсов, имеющихся в достаточном объеме у «Роснефти» на шельфе Сахалина». Хотя еще в конце декабря 2016 года Путин поручил самому «Газпрому» обеспечить газом предприятие «Роснефти».

На совещании по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке 3 августа Путин поручил «Роснефти» и «Газпрому» при участии правительства договориться о поставках газа для нужд ВНХК. «Я прошу правительство и администрацию в части экономического блока эту работу провести между компаниями и добиться решения», — говорил президент. Он также отдельно поручил Миллеру ​«подойти неформально и не с точки зрения какой-то конкуренции, а с точки зрения интересов дела в целом» к вопросу этих поставок.

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Алина Фадеева.
Теги: поставки газа , "Газпром" , Exxon Mobil , «Сахалин-2» , Минэнерго РФ , "Роснефть" , "Сахалин-1" ...
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