Azur Air стала лидером по росту выручки среди крупных авиакомпаний России

Чартерная авиакомпания Azur Air по итогам 2016 года обогнала по темпам роста выручки как крупных перевозчиков, так и чартерные авиакомпании. Рост обеспечили новые направления и уход с рынка «Трансаэро», считают эксперты

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Авиакомпания Azur Air по итогам 2016 года оказалась лидером по росту выручки среди российских перевозчиков, войдя в топ-20 быстрорастущих компаний, следует из данных рейтинга крупнейших по выручке компаний России РБК 500. Azur Air нарастила выручку по РСБУ на 69%, до 20,97 млрд руб., следует из ее отчетности (данные по «СПАРК-Интерфакса»). За прошлый год перевозчик получил 276 млн руб. чистой прибыли против 162 млн руб. убытка годом ранее.

При этом крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» в 2016 году нарастил выручку на 19,4%, до 427,9 млрд руб., S7 — на 31,5%, до 108 млрд руб., UTair — на 7,18%, до 55,6 млрд руб. Если крупные перевозчики продемонстрировали стабильный рост, ​то небольшие и чартерные авиакомпании оказались очень зависимы от ситуации на рынке. Так, перевозчик «Глобус» увеличил выручку на 48,5%, до 27,5 млрд руб., в 2016 году, а «Северный ветер» за тот же период снизил выручку на 28%, до 19,1 млрд руб.

Представитель Azur Air объясняет скачок выручки увеличением частоты рейсов и открытием новых направлений (Тунис, Куба и Китай). «Несмотря на последствия закрытия двух наиболее популярных у россиян на тот момент туристических направлений (Египет и Турция), а также общее снижение трафика на международных рейсах в отрасли на 20%, авиакомпании удалось сохранить пассажиропоток на уровне 2015 года», — сказал он.

Аналитик компании «Атон» Михаил Ганелин объясняет значительный рост финансовых показателей Azur Air тем, что перевозчик активно заместил чартерные рейсы ушедшей с рынка «Трансаэро», поставив на них своих самолеты. К тому же авиакомпания значительно расширила географию полетов за счет популярных регионов, добавляет он. С ним соглашается и руководитель агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Сейчас рынок туристических чартерных перевозок высококонкурентен, сезон заканчивается, и, на мой взгляд, к четвертому кварталу темпы роста перевозок начнут замедляться», — отмечает он. По его словам, единственным драйвером рынка может стать открытие египетского направления. По словам Ганелина, в чартерных перевозках все зависит от направлений полетов и договоренностей с туроператорами, поэтому выручка у некоторых компаний может расти, а у других, наоборот, снижаться.