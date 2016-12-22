В «Настюше» назвали арест главы компании попыткой «рейдерского захвата»

В зерновом холдинге «Настюша» назвали арест главы компании Игоря Пинкевича попыткой рейдерского захвата девелоперского проекта ЖК «Царицыно». Пинкевичу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Игорь Пинкевич (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

​Об аресте Игоря Пинкевича, владельца зернового холдинга ГК «Настюша», стало известно в воскресенье, 20 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С учетом здоровья подозреваемого (бизнесмен недавно перенес микроинсульт) Пинкевич находится в одной из больниц ФСИН, рассказал РБК источник в его окружении.

В ГК арест Пинкевича назвали «попыткой рейдерского захвата». По версии следствия, бизнесмен направлял средства дольщиков ЖК «Царицыно» на другие цели, что в итоге привело к задержкам в строительстве комплекса.

«Группа компаний «Настюша» расценивает все происходящее как попытку рейдерского захвата проекта по строительству ЖК «Царицыно» со стороны строительной компании ГВСУ «Центр» (бывший подрядчик проекта. — РБК) и Промсвязьбанка (бывший кредитор проекта. — РБК), — заявил РБК советник по коммуникациям зерновой компании Арсений Меситов. — Даже невооруженным взглядом видно, как в последний месяц усиливалась информационная атака и давление на владельца компании Игоря Пинкевича, «дочка» которой («Московский комбинат хлебопродуктов»), выступает застройщиком ЖК «Царицыно».

До самого последнего момента Игорь Пинкевич занимался поиском необходимых средств, в том числе за счет продажи своих активов — как зерновых, так и недвижимых, утверждает представитель «Настюши». «Но сейчас из-за кризиса поиск покупателей, готовых заплатить справедливую сумму за крупные активы, может затянуться, — указывает Меситов. — Уже было сформировано предварительное решение, для финализации которого не хватило буквально одного месяца».

В ближайшее время компания намерена защищать свои интересы всеми возможными законными способами, доказывая свое право довести стройку до конца. В первую очередь речь идет об оспаривании судебных решений, в том числе об аресте Пинкевича.

ГВСУ «Центр» на момент публикации этого материала не ответило на запрос РБК.

В пресс-службе Промсвязьбанка РБК заявили, что ГВСУ «как изначальный генподрядчик застройки ЖК «Царицыно» выкупило задолженность компании перед Промсвязьбанком и готово достроить жилищный комплекс». Сам банк, по словам его представителя, «как финансовый партнер готов профинансировать эту застройку в целях соблюдения интересов дольщиков и города Москвы». «Также банк заинтересован в максимальной возвратности по правам требования всех кредиторов», — отметил собеседник РБК. ​

От зерна в стройку

Компания «Настюша» была создана Игорем Пинкевичем и его женой Людмилой в 1992 году в Минске. Первоначально компания занималась закупкой и поставкой в Белоруссию зерна из Казахстана, но затем начала поставки зерна на мельничные комбинаты в Москву. В 2003 году Пинкевич купил два крупных мельничных комбината в столице — «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ) и «Сокольники», обеспечивавшие Москву мукой на 50%. В 2006 году было приобретено восемь московских хлебозаводов.

«У нас 31 элеватор, 22 хозяйства, 300 тыс. га земли, три мельницы, офисы, здания, более 2000 единиц транспортной техники — это я пока говорю только о зерновой группе. В Прибалтике крупнейший белково-витаминный и комбикормовый завод», — описывал Пинкевич свой бизнес в 2006 году. Кроме того, в Латвии он владел небольшой авиакомпанией из пяти бизнес-джетов. Оборот холдинга составлял $800 млн.

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

По словам владельца «Настюши», войти в девелоперский бизнес его заставили долги прежних владельцев приобретенных им мелькомбинатов и хлебозаводов. По его словам, совокупная задолженность купленных им предприятий составляла 46 млрд руб. МКХ располагал территорией в 43 га, половину из них занимало современное оборудование, еще 23 га занимали устаревшие элеваторы, описывал ситуацию сам Пинкевич. «Мы решили на этой территории построить жилье, многофункциональный комплекс, 425 тыс. кв. м продаваемого жилья. И это бы нам дало как раз возможность рассчитаться по всем долгам», — рассказывал он.

Игорь Пинкевич в беседе с корреспондентом РБК в конце 2015 года рассказывал, что решение приобрести обремененные долгами хлебозаводы и мелькомбинаты было принято после консультаций с правительством Москвы. По его словам, мэр Москвы Юрий Лужков был обеспокоен финансовой ситуацией на социально значимых предприятиях и хотел, чтобы они перешли под контроль единого собственника, который гарантировал бы бесперебойные поставки хлеба. Взамен столичное правительство якобы пообещало Пинкевичу содействие в реализации его девелоперского проекта.

Однако «Настюша», вопреки обещаниям мэрии, столкнулась с проблемами. По словам Пинкевича, утверждение проекта планировки жилого комплекса заняло 4,5 года. В результате «Настюша» не могла приступить к стройке и не могла обслуживать долг перед кредиторами.

Долгая реструктуризация

В 2009 году «Настюша» смогла договориться с большинством банков-кредиторов о реструктуризации долга. В 2010 году Россельхозбанк забрал десять липецких и краснодарских элеваторов с дисконтом — 25–30% от реальной стоимости, рассказывал РБК Пинкевич.

Компания начала продажи в строящемся на территории МКХ комплексе «Царицыно-1» и постепенно отдавать долги. Однако в 2010 году, с приходом к власти в Москве Сергея Собянина, у Пинкевича возникли новые проблемы. По его словам, он договаривался с городскими властями, что те возьмут на себя издержки на прокладку инженерных сетей и инфраструктуры, но в результате эти затраты — более 12 млрд руб. — были переложены на инвестора. В конце 2015 года Пинкевич оценивал долг ГК перед банками в 22 млрд руб.

В начале 2013 года стройка в Царицыно фактически остановилась. Причиной стал конфликт Пинкевича с подрядной компанией МФС-6. Строители потребовали заплатить 1,3 млрд руб. за работу, которую компания Пинкевича не принимала из-за множества недоделок. В итоге вместо МФС-6 на площадку вышел новый подрядчик — ГВСУ «Центр». К нему у «Настюши» тоже возникли претензии — компанию не устраивали темпы строительства, в результате подрядчик поменялся в очередной раз — в начале 2016 года на стройплощадку вышла компания «Интеко».

В конце 2015 года Пинкевич рассказывал РБК, что договорился с Россельхозбанком о глобальной реструктуризации всех долгов. План владельца «Настюши» был такой — он согласовывает с правительством Москвы увеличение проекта планировки ЖК «Царицыно-2» на 80 тыс. кв. м. Этого количества жилья, по подсчетам компании, должно было хватить на покрытие долга в 22 млрд руб. Россельхозбанк при этом должен был погасить задолженности «Настюши» перед другими банками и стать единственным кредитором.

«Настюша» смогла получить разрешение на строительство двух дополнительных корпусов ЖК «Царицыно-2» в рамках утвержденных весной 2017 года Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Однако Россельхозбанк не стал выкупать долги ГК перед другими кредиторами. В результате Промсвязьбанк, также являвшийся одним из кредиторов, переуступил свой долг в 7 млрд руб. бывшему подрядчику «Царицыно», компании ГВСУ «Центр», а та обратилась с требованиями выплаты в суд.

По словам Арсения Меситова, к настоящему моменту комплекс ЖК «Царицыно-1» полностью построен и продан, однако часть домов не введена в эксплуатацию. В ЖК «Царицыно-2» построено около 40% планируемых площадей, продано более 50% квартир, однако стройка заморожена уже несколько месяцев.

В правоохранительные органы, включая Следственный комитет и Генпрокуратуру, обратились дольщики ЖК.