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Холдинг Троценко не прошел конкурс на управление аэропортом Белграда
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Холдинг Троценко не прошел конкурс на управление аэропортом Белграда
Бизнес, 17:13
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Холдинг Троценко не прошел конкурс на управление аэропортом Белграда
Аэропортовый холдинг «Новапорт» Романа Троценко не прошел конкурсный отбор на финансирование и развитие аэропорта Белграда из-за несоответствия квалификационным требованиям. Эксперты считают, что оспорить результаты холдинг сможет только после окончания третьего этапа конкурса
«Аэродром Никола Тесла Белград» (Фото: beg.aero)

Аэропортовый холдинг «Новапорт» (50% принадлежит бизнесмену Роману Троценко) не включен в пятерку претендентов, которые прошли конкурсный отбор и попали в третий этап тендера по выбору партнера по концессионному соглашению по развитию аэропорта Белграда, следует из документа на сайте аэропорта. Причина отказа — несоответствие квалификационным требованиям.

Представители «Новапорта» и Троценко отказались от комментариев. Пресс-служба аэропорта Белграда пока не ответила на запрос РБК.

В начале февраля правительство Сербии и управляющая компания белградского аэропорта — «Аэродром Никола Тесла Белград» — начали поиск партнеров для концессии по финансированию и управлению предприятием сроком на 25 лет. Претенденты, в частности, должны были иметь опыт управления аэропортом с пассажиропотоком более 5 млн человек в год в течение двух лет, собственный капитал не менее €500 млн и возможность для инвестирования такой же суммы в развитие аэропорта.

13 марта стало известно, что «Новапорт» подал заявку на участие в конкурсе. Незадолго до этого Троценко говорил РБК, что его холдинг планирует самостоятельно участвовать в конкурсе и готов инвестировать в развитие аэропорта Белграда порядка $250 млн: «Мы считаем, что Белград — интересная точка, которая может быть использована как точка разлета для российских туристов по Центральной, Западной и Восточной Европе».

Крупнейший холдинг

В холдинг «Новапорт» входит 13 аэропортов. В 2016 году холдинг активно их покупал: в марте приобрел контрольный пакет аэропорта Кемерово (90%), в июле — еще два региональных аэропорта — в Калининграде (100%) и Минеральных Водах (около 60%). Эти покупки позволили «Новапорту» стать крупнейшим аэропортовым холдингом России. По итогам 2016 года общий пассажиропоток «Новапорта» составил 14,9 млн человек, что на 35% выше показателей предыдущего года.

Еще один российский холдинг «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга) также проявлял интерес к сербскому аэропорту. Об этом в интервью «Интерфаксу» 6 марта сообщил его гендиректор Евгений Чудновский и подтвердили РБК в пресс-службе холдинга. Но в материалах на сайте аэропорта Белграда, посвященных этому конкурсу, нет упоминания о заявке «Аэропортов регионов» для участия в конкурсе. Представитель холдинга отказался от комментариев.

Всего на участие в конкурсе по развитию аэропорта Белграда было подано 27 заявок, следует из документации на сайте аэропорта. Планировалось, что результаты первого этапа будут известны в конце марта, но правительство Сербии неоднократно продлевало срок подачи заявок, чтобы компании могли доработать предложения. В итоге первый этап конкурса прошли только шесть компаний — «Новапорт» и еще пять претендентов, включая французскую Vinci AG и еще четыре международных консорциума. Vinci AG и консорциумы прошли и в третий заключительный этап конкурса. Но сроки проведения третьего этапа на сайте аэропорта не раскрываются.

Если бы речь шла о приобретении или управлении аэропортом, то российские аэропортовые холдинги могли бы составить конкуренцию мировым компаниям, замечает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Но в работе по концессии они существенно отстают от зарубежных конкурентов, указывает эксперт. Концессия требует серьезных вложений в развитие аэропорта, а российским холдингам, по его мнению, будет достаточно сложно и дорого привлечь сторонние инвестиции на такие проекты. По словам Гусарова, при желании «Новапорт» может оспаривать только окончательные результаты конкурса, когда уже будет определен победитель.

Основным совладельцем аэропорта Белграда является правительство Сербии, которому принадлежит 83,1%. Пассажиропоток аэропорта за 2015 год составил 4,8 млн человек, общая площадь действующего терминала — 33 тыс. кв. м. Аэропорт Белграда является хабом для крупнейшей авиакомпании Сербии Air Serbia. По данным Reuters, чистая прибыль аэропорта за первые четыре месяца 2017 года увеличилась на 21% и составила $7,6 млн.

Автор: Валерия Комарова
Теги: аэропорт , Белград , Роман Троценко , «Новапорт»
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