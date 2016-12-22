Суд проверит недоступность материалов дела «Роснефти» против «Системы»

Арбитражный суд Башкирии начал проверку в связи с исчезновением из электронной картотеки суда доступа к материалам дела о споре «Роснефти» и АФК «Система» на 170,6 млрд руб.

Фото: Дмитрий Костюков / AFP

Арбитражный суд Башкирии инициировал проверку недоступности материалов дела о споре «Роснефти» и АФК «Система» на 170,6 млрд руб. в электронной картотеке суда. Об этом заявила официальный представитель суда, пишет ТАСС.



«Сейчас проведем проверку и посмотрим, что там в КАДе», — сказала она, отметив, что проверка инициирована по обращению СМИ. Представитель суда добавила, что в картотеке в целом «все прозрачно, все там отражается», однако сейчас ​при переходе к материалам дела всплывает надпись: «Приносим извинения. Возник тайм-аут запроса. Это связано с перегруженностью сервиса».



При этом доступ к материалам других дел открыт, подчеркнула представитель суда.



Накануне, 20 июня, в картотеке арбитражных дел (КАД), где публикуются данные о ходе рассмотрения исков, появилась информация, что «Роснефть» и «Башнефть» подали ходатайство об отказе от иска к АФК «Система», однако вскоре все материалы дела оказались недоступны. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сначала назвал сообщение «ошибкой», а потом — «подделкой». По его словам, бланк «Роснефти» был «грубо» подделан, так же как и стоящие под ходатайством подписи вице-президента компании по правовым вопросам Натальи Минчевой и президента «Башнефти» Андрея Шишкина.

«Это преступление. Мы уже обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто это сделал», — сказал Леонтьев, подчеркнув, что «Роснефть» не отзывала свой иск к АФК «Система». После заявления Леонтьева запись о регистрации ходатайства исчезла с сайта суда Башкирии. Представитель АФК «Система» отказался от комментариев.

По состоянию на 9:30 мск при попытке открыть данные о споре «Роснефти» и АФК «Система» в картотеке на экране появляется страница идентификации пользователя, где ему предлагается доказать, что «он не робот», однако после выполнения всех требуемых действия пользователь так и не получает доступа к материалам суда по делу компаний. При этом доступ к другим делам в картотеке открыт.

Фото: скриншот с сайта арбитражного суда