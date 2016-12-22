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Суд проверит недоступность материалов дела «Роснефти» против «Системы»
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Суд проверит недоступность материалов дела «Роснефти» против «Системы»
Бизнес, 09:33
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Суд проверит недоступность материалов дела «Роснефти» против «Системы»
Арбитражный суд Башкирии начал проверку в связи с исчезновением из электронной картотеки суда доступа к материалам дела о споре «Роснефти» и АФК «Система» на 170,6 млрд руб.
Фото: Дмитрий Костюков / AFP

Арбитражный суд Башкирии инициировал проверку недоступности материалов дела о споре «Роснефти» и АФК «Система» на 170,6 млрд руб. в электронной картотеке суда. Об этом заявила официальный представитель суда, пишет ТАСС.

«Сейчас проведем проверку и посмотрим, что там в КАДе», — сказала она, отметив, что проверка инициирована по обращению СМИ. Представитель суда добавила, что в картотеке в целом «все прозрачно, все там отражается», однако сейчас ​при переходе к материалам дела всплывает надпись: «Приносим извинения. Возник тайм-аут запроса. Это связано с перегруженностью сервиса».

При этом доступ к материалам других дел открыт, подчеркнула представитель суда.

Накануне, 20 июня, в картотеке арбитражных дел (КАД), где публикуются данные о ходе рассмотрения исков, появилась информация, что «Роснефть» и «Башнефть» подали ходатайство об отказе от иска к АФК «Система», однако вскоре все материалы дела оказались недоступны. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сначала назвал сообщение «ошибкой», а потом — «подделкой». По его словам, бланк «Роснефти» был «грубо» подделан, так же как и стоящие под ходатайством подписи вице-президента компании по правовым вопросам Натальи Минчевой и президента «Башнефти» Андрея Шишкина.

«Это преступление. Мы уже обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто это сделал», — сказал Леонтьев, подчеркнув, что «Роснефть» не отзывала свой иск к АФК «Система». После заявления Леонтьева запись о регистрации ходатайства исчезла с сайта суда Башкирии. Представитель АФК «Система» отказался от комментариев.

По состоянию на 9:30 мск при попытке открыть данные о споре «Роснефти» и АФК «Система» в картотеке на экране появляется страница идентификации пользователя, где ему предлагается доказать, что «он не робот», однако после выполнения всех требуемых действия пользователь так и не получает доступа к материалам суда по делу компаний. При этом доступ к другим делам в картотеке открыт.

Фото: скриншот с сайта арбитражного суда

«Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Башкирии в начале мая — компания подала иск против АФК «Система» на общую сумму 106,6 млрд руб. Эта сумма, в которую нефтяная компания оценила убытки, понесенные «Башнефтью» при реорганизации компании в 2014 году.

В иске говорилось, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» в ходе реорганизации башкирской компании весной 2014 года, что привело к убыткам в размере более 100 млрд руб. Из них 57,2 млрд руб. убытка образовалось в результате передачи «Системе» акций компании «Система-Инвест», которые контролировала «Башнефть», в обмен на ее собственные акции.

Представитель «Системы» претензии к компании не признает, заявляя, что реорганизация проводилась «в соответствии с лучшими корпоративными практиками». Позднее сумма иска выросла до 170,6 млрд руб. — такое решение истец объяснил переоценкой убытков в связи с изменившимся с 2014 года курсом рубля.

Автор: Ася Сотникова
Теги: АФК «Система» , «Роснефть» , Башкирия
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