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В «Росатоме» заявили о резком схлопывании рынка строительства АЭС в мире
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В «Росатоме» заявили о резком схлопывании рынка строительства АЭС в мире
Бизнес, 07:39
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В «Росатоме» заявили о резком схлопывании рынка строительства АЭС в мире
После выполнения имеющихся заказов на строительство новых АЭС за рубежом «Росатом» может остаться без зарубежных заказов, поскольку этот рынок быстро сокращается, заявил замгендиректора корпорации Вячеслав Першуков
Вячеслав Першуков (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Мировой рынок строительства новых атомных электростанций сокращается, возможности строительства новых крупных АЭС за рубежом практически исчерпаны. Об этом ​на форуме «Технопром-2017» в Новосибирске заявил ​заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Першуков.

«Мы видим, что рынок сужается и для устойчивого развития корпорации, для выполнения тех планов по EBITDA, примерно 40% EBITDA к 2030 году мы должны зарабатывать не на рынке ядерных технологий. Все. Иначе не получается», — цитирует Першукова «Интерфакс».

«Мы обладаем огромнейшим портфелем в $130 млрд — это средний портфель заказов. Уже с трудом можем себе представить, где еще мы можем найти заказ на строительство атомных станций», — пояснил Першуков. По его словам, «Росатом» переходит на режим операционного обслуживания этих АЭС — поставляет ядерное топливо, осуществляет ремонтные работы, но этого недостаточно для развития.

До 2020–2025 годов корпорация еще сможет найти покупателей и заказчиков ее традиционного продукта, однако «дальше будет сложно», пояснил топ-менеджер. В то же время Першуков отметил, что «Росатом» выходит на рынок плавучих АЭС. «Интерес со стороны островных стран просто колоссальный», — заверил он.

Как писал в конце мая 2017 года РБК, «Росатом» решил поучаствовать в госпрограмме Чили по переработке лития, необходимого в производстве аккумуляторов для смартфонов и электромобилей, корпорация приняла участие в Lithium Call Roadshow, который организовало правительство Чили. Это мероприятие является первым этапом отбора компаний, которые хотят принять участие в производстве в Чили литиевых катодов, компонентов для аккумуляторов и другой продукции из лития.

Кроме того, в ходе Петербургского международного экономического форума «Росатом» подписал соглашение о строительстве завода по производству ПАН-прекурсора на территории особой экономической зоны «Алабуга». Документ подписали глава республики Рустам Минниханов и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По словам Лихачева, новый завод позволит создавать углеродное волокно на базе собственного сырья. «Основными критериями выбора площадки ОЭЗ «Алабуга» является близость к конечному потребителю и высокие показатели эффективности проекта при реализации схемы взаимодействия по принципу соинвестирования. Новый завод позволит обеспечить углеродным волокном на базе собственного сырья как предприятия оборонно-промышленного комплекса, так и производства продукции гражданского назначения», — сказал глава «Росатома».

По данным МАГАТЭ, в мире в стадии строительства сейчас находятся 60 энергоблоков АЭС, притом что работают 449 блоков на АЭС в 30 странах мира. Однако авария на японской АЭС «Фукусима» стала катализатором отказа правительств от строительства новых атомных объектов. Например, на Тайване все объекты атомной энергетики, сейчас вырабатывающие 16% от общего объема электроэнергии, должны прекратить работу к 2025 году. В мае за отказ от атома проголосовали на референдуме жители Швейцарии, а ранее по тому же пути пошла Германия. В США доля атомной энергетики к 2050 году сократится с нынешних 20 до 11%. Обещал снижение доли атомной генерации и новый президент Франции Эмманюэль Макрон (сейчас страна на 85% зависит от атомной энергии). Бурное развитие мирного атома ожидается в Китае — к 2026 году КНР планирует стать крупнейшей атомной энергетикой в мире, нарастив установленную мощность почти до 100 ГВт — это втрое больше, чем есть у страны сейчас.

В этих условиях «Росатом» объявил о развитии новых направлений: малая гидроэнергетика и ветровая генерация, ядерная медицина, строительство центров ядерной науки и технологий, оборудование для газонефтехимии и тепловой энергетики, композитные материалы и др. Согласно стратегии компании, выручка от новых сфер бизнеса к 2030 году должна составлять не менее 30% от общей выручки.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: строительство , АЭС , «Росатом»
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