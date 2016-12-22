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Разрушенному складскому комплексу ВЭБа нашли управляющего
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Разрушенному складскому комплексу ВЭБа нашли управляющего
Бизнес, 09:29
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Разрушенному складскому комплексу ВЭБа нашли управляющего
«Росагромаркет» может построить оптово-распределительный центр на базе складских активов ВЭБа, а тот — получить долю в компании. Ранее «Росагромаркет», планирующий запустить сеть ОРЦ, испытывал трудности с привлечением льготных кредитов
Фото: Daniel Ingold / fotomedia

Холдинг «Росагромаркет» ведет переговоры с ВЭБом об управлении логистическими активами госкорпорации, рассказали РБК два источника на складском рынке и в ретейле. По словам одного из них, речь идет о принадлежащем ВЭБу складском комплексе «Биек Тау» в Казани. 

Председатель правления «Росагромаркета» Алексей Ванчугов подтвердил факт переговоров, которые ведутся с декабря 2016 года. В рамках стратегического партнерства компания может построить на базе «Биек Тау» оптово-распределительный центр (ОРЦ). В свою очередь, госкорпорация войдет в состав акционеров «Росагромаркета». Какая доля может достаться ВЭБу, Ванчугов не уточнил, сославшись на то, что стороны еще проводят оценку.

В пресс-службе ВЭБа отказались от комментариев. Источник, близкий к госкорпорации, сказал РБК, что сделка окончательно не закрыта.

Тяжелая крыша

Складской комплекс «Биек Тау», расположенный в 6 км от Казани на федеральной трассе М7, достался ВЭБу за долги от компании «Евразия логистик». Первая очередь объекта, состоящая из двух корпусов площадью 100 тыс. и 60 тыс. кв. м соответственно, была введена в ноябре 2009 года и стала самым большим складским комплексом в Татарстане. ВЭБ предоставил 3 млрд руб., еще 2 млрд руб. были средствами девелопера.

В марте 2011 года под тяжестью снега крыша меньшего склада обвалилась. Из-за этого девелоперская компания не смогла получить запланированную прибыль и погасить кредит, писали «Ведомости». К моменту введения процедуры банкротства 1 апреля 2014 года долг ЗАО «Логопарк «Биек Тау» перед ВЭБом превысил 4 млрд руб. Впоследствии эта сумма достигла 4,8 млрд руб.

Сейчас «Росагромаркет» изучает возможность строительства на базе частично разрушенного склада оптово-распределительного центра арендуемой площадью от 80 тыс. до 100 тыс. кв. м, говорит Алексей Ванчугов.

Стоимость строительства подобного объекта в Казани руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL Вячеслав Холопов оценивает от 3,2 млрд до 4,5 млрд руб. из расчета 40–45 тыс. руб. за 1 кв. м.

Кроме того, наряду с другими банками на основании тендера ВЭБ может финансировать и другие проекты «Росагромаркета», отмечает Ванчугов.

Стройка не стартует

Холдинг «Росагромаркет» был создан в 2014 году инвестиционной компанией Proxima Capital Group (среди ее владельцев бывший зампред правления «Альфа-групп» Владимир Татарчук и инвестбанкир Максим Кравченко) и ГК «Ермак» Владимира Ермошина. Весной 2016 года «Росагромаркет» анонсировал строительство сети ОРЦ по всей России. В частности, планировалось, что объекты компании появятся в Московской, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Приморском крае.

Первым должен был открыться центр в Новосибирске. По данным на сайте «Росагромаркета», его площадь составит 233 тыс. кв. м, объем единовременного хранения — 175 тыс. т. Предполагалось, что на 25–30% проект будет финансироваться за счет собственных средств компании, остальное обеспечат банковские кредиты. Помимо ВЭБа в 2016 году «Росагромаркет» вел переговоры со Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком. Однако первоначально намеченный на середину 2016 года старт строительства неоднократно переносился. Сейчас речь идет о сентябре 2017 года, рассказал РБК Ванчугов. При этом стройка займет 15 месяцев.

Начать строительство помешали проблемы с получением льготного кредитования. По поручению президента России Владимира Путина в 2014 году Минсельхоз разработал подпрограмму по развитию в стране сети оптово-распределительных центров. Они должны были предоставлять широкий спектр услуг по хранению, упаковке, маркировке и сбыту продукции и, как следствие, ​снизить потери сельхозпроизводителей. Подпрограмма предполагала компенсацию 20% капитальных затрат и субсидирование инвесткредитов на создание ОРЦ. Согласно первоначальному документу, к концу 2020 года в России планировалось построить ОРЦ общей мощностью единовременного хранения свыше 4,7 млн т, однако впоследствии параметры программы сократились до 1,7 млн т хранения.

«В рамках программы Минсельхоза «Росагромаркет» долгое время пытался привлечь государственные деньги в проект, что в итоге пока не увенчалось успехом», — говорит председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. При этом он отмечает, что за пределами Московского региона практически отсутствует цивилизованная структура современных оптовых баз, и проекты «Росагромаркета» могут быть востребованы, в том числе крупными ретейлерами.​

Авторы: Алексей Пастушин, Наталья Новопашина, при участии Марины Божко
Теги: ВЭБ , Минсельхоз , складская недвижимость , оптовая торговля
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