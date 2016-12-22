Закрытая дверь Майофиса: как создатель «Тв-2» стал бизнесменом в Израиле

Создатель успешного сибирского медиахолдинга «ТВ-2», собравший за 25 лет 24 статуэтки ТЭФИ, Аркадий Майофис рассказал в программе «Герои РБК», как ему пришлось отказаться от профессии, прежних интересов, круга и даже родины. И начать новую жизнь

Герои РБК: Аркадий Майофис Видео: РБК 00:00 О начале пути 04:17 О создании медиахолдинга 12:57 О взаимоотношениях с властью 15:48 О закрытии ТВ-2 20:09 О бизнесе в Израиле 27:06 О команде 33:02 О деньгах 34:39 Об отношении к работе

О начале пути

«В 1987 году я пришел на томское телевидение, и меня определили в новости. В мой первый день начальник — директор студии он тогда назывался — сказал мне, что завтра я поеду на ферму проверять, как идет подготовка к зимне-стойловому содержанию. Это было телевидение, которое делалось не для людей. Главная задача была, чтобы понравилось председателю обкома партии. Меня это совсем не устраивало. И все, кто работал на телевидении, меньше всего хотели, чтобы это кто-то видел».

О создании медиахолдинга

С началом перестройки в воздухе бурлили изменения. В это время ко мне приходит один человек и говорит, что есть техническая возможность создать телеканал, смотреть который будут только те, кто заплатит деньги за одно специальное техническое устройство — дешифратор. И я потерял покой. Я понял, что с этого можно стартовать. Любой желающий может заплатить 50 руб. И через два месяца он получит этот дешифратор. Вообразить, что творилось в маленьком провинциальном городе, было невозможно. То есть очереди за дешифраторами были многокилометровые.

У нас был принцип такой: мы делаем телевидение для людей. Что интересует человека, то и будет у нас в эфире.

И спустя пять-шесть лет я вдруг с удивлением обнаружил, что то, чем мы занимаемся, имеет цену. И мы все в маленьких городах становились такими региональными медиаолигархами. И тогда мы резко богатели. В лучшие времена сумма доходила до $15 млн.

О взаимоотношениях с властью

Проблемы у нас были всегда. С первого дня нашего существования. Но мы всегда умудрялись по этой тонкой грани проходить, чтобы никогда не переходить на сторону власти и чтобы не изменить тому, что было для нас важно. А потом сменился губернатор. И у него было совершенно другие представления о том, каким должно быть телевидение. Есть две точки зрения: его и неправильная. А тут под ногами какая-то телекомпания, которая говорит, что есть принципы. Мы абсолютно не вписывались в ту картину, которая была создана в стране. Мы были пятном.

О закрытии ТВ-2

Совершенно неожиданно сломался передатчик. Сломался фидер. Это такое техническое устройство, которое соединяет передатчик и антенну на мачте. У нас к этому времени заканчивалась лицензия. Мы подали все документы на автоматическую пролонгацию. Нам пролонгировали лицензию. И фидер починили. Через день выяснилось, что это был компьютерный сбой, что никакой лицензии пролонгировано не было. А тот человек, по вине которого компьютерный сбой произошел, будет наказан. Всё стало ясно. И там дальше уже было дело техники.

Мы могли сохранить всё, что у нас было. Но это бы противоречило всем моим последним 25 годам. Это было абсолютно невозможно.

О бизнесе в Израиле

В 2015 году я оказался в Израиле. Я летел сюда в последний день существования телекомпании ТВ-2. Это не бегство переодетым, как у Керенского. Это просто я так закрыл дверь. У меня не было сбережений, не считая $100 тыс. У меня не было иллюзий, что мне этого хватит на бизнес. Но у меня была очень мощная мотивация.

В Израиле очень много растет вкусного. Но из этого не делают съедобных сувениров. Отсюда вывести сувенир трудно. Этого мало. Выглядит то, что есть, не очень презентабельно. В то время как в других странах этого много. С этого мы начали. Всё давалось с огромным трудом. Никто не верил нам. Приезжаешь купить мед. Они говорят: плати сразу. К русским отношение как к олигархам сразу. Но мы выдержали этот период.

О команде

Я точно так же, как и 25 лет назад, набрал команду непрофессионалов. Чрезвычайно важное имеет значение доверие. Если нет доверия, то есть вероятность, что тебя сейчас будут обманывать. Какими бы семи пядями во лбу ты ни обладал. И какими бы деньгами ты ни обладал.

О деньгах

Если есть воля и целеустремленность, деньги приходят. Деньги дают и деньги вкладывают только в сильных.

Об отношении к работе

Чтобы что-то создать, нужно очень этого хотеть. Люди-калькуляторы редко что-то создают. Они потом обсчитывают. Они приводят в порядок то, что создают люди, которые не умеют считать.



Как правило, получается то, что кажется, что получиться не может. Что кажется нереальным по ряду причин. Но что-то такое происходит, какая-то энергия человека толкает, и постепенно все с удивлением обнаруживают: ну надо же, получилось.