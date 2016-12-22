Власти ЕС пришли с «проверкой» в штаб-квартиру BMW

В офисах BMW в Мюнхене прошли проверки после публикаций в СМИ о крупнейшем картельном сговоре в истории Германии. В компании уверяют, что сотрудничают с европейскими властями по данному вопросу

Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press

Сотрудники Европейской комиссии провели на этой неделе в штаб-квартире компании BMW в Мюнхене «проверку» после сообщений СМИ о том, что немецкая компания вступила в картельный сговор по поводу систем для очистки дизельных двигателей от выхлопных газов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление BMW.

В заявлении компании подчеркивается, что BMW оказывает содействие властям ЕС в их работе. Проверка не означает, что было открыто официальное антимонопольное расследование, подчеркивает автопроизводитель.

Ранее о картельном сговоре среди немецких автопроизводителей по поводу систем для очистки выхлопных газов в дизельных машинах писал Der Spiegel. Издание, в частности, сообщало, что речь идет о «самом крупном из картельных дел в экономической истории Германии». По данным Der Spiegel, в сговоре участвовали BMW, Audi, Volkswagen, Porsche и Daimler.

BMW ранее уже отвергла все обвинения. «Автомобили BMW Group не были замешаны в каких-либо манипуляциях и соответствуют действующим требованиям законодательства», — говорилось в заявлении автопроизводителя.

Европейская комиссия в своем заявлении сообщила, что ее сотрудники провели «незапланированную проверку» у немецкого автопроизводителя без указания его названия.

Как ЕК, так и BMW в своих официальных заявлениях не стали использовать слово «обыск», ограничившись словом «проверка», замечает AP.