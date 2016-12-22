В трудовой договор Сечина внесут ответственность за продажу активов

На ближайшем заседании совета директоров «Роснефти» будут обсуждаться изменения в трудовом договоре с главным исполнительным директором компании Игорем Сечиным. Об этом сообщается на портале раскрытия информации.

Как пояснил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, изменения в трудовом договоре касаются введения персональной ответственности руководителя компании за принятие решений о реализации непрофильных активов. Леонтьев пояснил, что изменения в трудовые договоры будут внесены не только для Сечина, но и для руководителей ряда других компаний с контролем государства.

Изменения, которые внесут в трудовой договор Сечина, носят технический характер и делаются во исполнение сентябрьской директивы правительства № 6604п-П13.

Помимо трудового договора Сечина члены совета директоров «Роснефти» 23 октября обсудят внесение изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов «Роснефти».

Трудовой договор с Сечиным сроком на 5​ лет был утвержден в мае 2015 года. В соответствии с корпоративным стандартом «Роснефти» о выплатах и компенсациях топ-менеджерам компании, оклад Сечина составляет от 15 млн до 20 млн руб.