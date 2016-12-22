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Накануне и в день санации банк «Открытие» купил расписок Qiwi на $90 млн
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Накануне и в день санации банк «Открытие» купил расписок Qiwi на $90 млн
Санация «Открытия» и Бинбанка, 08:58
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Накануне и в день санации банк «Открытие» купил расписок Qiwi на $90 млн
В день введения Центробанком в «ФК Открытие» временной администрации кредитная организация купила у материнской структуры «Открытие Холдинг» расписок Qiwi на $24 млн. А за несколько дней до этого — еще на $66 млн
Фото: Никита Попов / РБК

Банк «ФК Открытие» в день объявления о его санации Банком России, 29 августа, выкупил у «Открытие Холдинга», которому «ФК Открытие» принадлежал до процедуры оздоровления, 1,434 млн американских депозитарных акций Qiwi по 965 руб. за одну ценную бумагу. Сделка обошлась банку в 1,380 млрд руб. (около $24 млн). Об этом свидетельствуют документы на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Раньше внимание на сделку обратил «Интерфакс».

Кроме того, несколько ранее, 25 августа, банк «Открытие» выкупил у материнской структуры 3,848 млн американских депозитарных акций Qiwi по $17,3 за штуку. Сумма сделки составила $66 млн. Таким образом, за несколько дней банк «Открытие» купил расписок платежной системы примерно на $90 млн. В раскрытии сделка называется частью «внутреннего трансфера».

Как отмечается в документах Qiwi, в результате введения в «Открытии» временной администрации, «представители ЦБ заменили исполнительные органы «Открытия» и фактически приняли на себя все полномочия по принятию решений в отношении банка «Открытие». В связи с этим кредитная организация больше не имеет права голоса по акциям Qiwi.

В начале августа банк «Открытие» приобрел 5,5 млн американских депозитарных акций компании Qiwi на сумму $99,5 млн. С учетом покупки пакета доля «Открытия» в Qiwi на тот момент составляла 15,66%.

Банк России объявил о санации «Открытия» через Фонд консолидации банковского сектора вечером 29 августа. Поводами для санации, как объяснили в ЦБ, стали не совсем удачная покупка «Россгосстраха» и санация банка «Траст». В ходе процедуры санации ЦБ стал собственником банка.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Qiwi , «ФК Открытие»
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