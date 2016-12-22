ФАС предложила аэропорту Вексельберга самые высокие тарифы на юге России

Тарифы для нового ростовского аэропорта «Платов» Виктора Вексельберга оказались выше, чем для других аэропортов юга России. Это может привести к росту цен на авиабилеты, предупреждают в авиакомпаниях

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект тарифов на услуги в ростовском аэропорту «Платов», построенном «Аэропортами регионов» Виктора Вексельберга, который начнет принимать рейсы в декабре. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Тарифы для «Платова» оказались выше, чем для действующего ростовского аэропорта, следует из текста проекта. Для российских авиакомпаний сбор за взлет и посадку может составить 547 руб. за тонну максимальной взлетной массы (т мвм). Для действующего аэропорта Ростова тариф на 59% ниже и составляет 344 руб./т мвм. За обеспечение авиационной безопасности в «Платове» с авиакомпаний будут брать 1032 руб./т мвм, что в 3,2 раза больше, чем в действующем аэропорту, за пользование аэровокзалом — 238 руб. за пассажира на внутренних линиях (в 4,6 раз выше) и 371 руб. за пассажира на международных рейсах (в 11,6 раз выше). Обслуживание пассажиров обойдется 264 руб. на человека на внутренних (в два раза выше) и 870 руб. — на международных линиях (в 3,1 раза выше).

Эти тарифы выше, чем у остальных аэропортов юга России, следует из данных авиационного портала «Авиапорт».​ Сейчас самые высокие тарифы у аэропорта Геленджика: за взлет/посадку авиакомпании платят 483 руб., за авиабезопасность — 210,35 руб., за пользование аэровокзалом — 82,2 руб., за обслуживание пассажиров на внутренних линиях — 259,36 руб.

Самые высокие ставки остаются у северных аэропортов, например, у небольшого регионального аэропорта Аян, который расположен на берегу Охотского моря: тариф на взлет/посадку составляет 4860,8 руб.

В московских аэропортах тарифы существенно ниже региональных. Например, тариф на взлет/посадку в Домодедово составляет 260 руб./т.мвм., на авиационную безопасность — 203 руб./т.мвм, за обслуживание пассажиров — 233,64 руб. на человека. «Сборы в региональных аэропортах выше, чем в Московском авиационном узле, поскольку там нет альтернативы, чтобы добраться из одного пункта в другой», — поясняет аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. Скорее всего, высокие тарифы для «Платова» были изначально заложены в бизнес-план проекта, добавляет он.

«Очевидно, что строительство новой аэропортовой инфраструктуры требует многомиллиардных инвестиций. Это естественным образом ведет к изменению тарифов, которые утверждаются ФАС по принятой методике, учитывающей эти затраты», — подтвердил РБК представитель «Аэропортов регионов». По его словам, авиакомпании относятся «с пониманием» к тому, что в новых аэропортах тарифы выше, «так как новая современная технологичная инфраструктура работает в том числе и для них и общее качество обслуживания заметно улучшается». Но он подчеркнул, что предложенные тарифы — только проект — и итоговые расценки еще могу измениться.

Источники в двух авиакомпаниях из топ-10, летающих в Ростов-на-Дону, заявили РБК, что рост тарифов приведет к увеличению стоимости билетов. Один из них напомнил, что ФАС требует от авиакомпаний снижения стоимости билетов. Но у авиакомпаний «нет никакого запаса прочности, чтобы они могли покрыть увеличившиеся затраты, а повышать стоимость авиабилетов они не могут, потому что просто никто тогда не будет летать», говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Исполнительный директор портала «Авиапорт» Олег Пантелеев напоминает, что рост цен на авиабилеты напрямую не связан с ростом издержек на обслуживание и будет зависеть от уровня спроса.

В пресс-службе ФАС, «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», которые летают в Ростов-на-Дону, пока не ответили на запрос РБК.

В конце августа Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, включает 24 авиакомпании и авиапредприятия) направила в ФАС письмо с просьбой усилить контроль за уровнем аэропортовых сборов для авиакомпаний. Ассоциация проанализировала стоимость услуг московских и региональных аэропортов и отметила существенный рост стоимости аэропортового обслуживания и авиатоплива за период с июля 2016 года по август 2017 года.

Действующий аэропорт Ростова по пассажиропотоку занимает 10 место в России. По данным Росаваиции по итогам первого полугодия 2017 года он принял 1,229 млн человек (рост на 36% к аналогичному периоду прошлого года).