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Экологическая политика Китая спровоцировала «стальной бум» в России
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Экологическая политика Китая спровоцировала «стальной бум» в России
Бизнес, 21:03
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Экологическая политика Китая спровоцировала «стальной бум» в России
Китайская кампания по сокращению избыточных мощностей по производству стали изменила расклад на рынке в России: цены на металл продолжают расти, несмотря на окончание сезона
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Спрос на сталь в этом году растет впервые с 2013 года, традиционный спад на рынке зимой в этом году будет значительно меньше, а все российские производители легко превзойдут прогнозы не только по прибыли за 2017 год, но и за 2018-й, прогнозируют аналитики Сбербанка. Этим российские металлурги обязаны Китаю.

Финансовый директор «Северстали» Алексей Куличенко в интервью Reuters назвал текущую ситуацию новым бумом: «Мы неожиданно находимся в периоде, очень благоприятном для металлургии с точки зрения цен на сырье и на сталь (с начала года цены на российский горячекатаный прокат выросли на 21%, до $597 за тонну. — РБК). Нам казалось, что мы начинаем год с очень высоких уровней, и [мы] ожидали охлаждения до середины лета, но сейчас находимся в очередном периоде практически стального бума». Он сообщил, что ждет роста спроса на сталь в России в этом году на 5%.

На рынке произошли структурные изменения: цены теперь гораздо в меньшей степени зависят от сезонности, заметили аналитики Сбербанка. Дело в том, что наконец стал заметен эффект от кампании по сокращению избыточных металлургических мощностей, развернутой крупнейшим потребителем стали — Китаем. В стране за два года уже выведены из эксплуатации негативно влияющие на окружающую среду мощности в 225 млн т стали в год — около 18% от общего объема. Правительство Китая добилось этого реформами и ужесточением природоохранного регулирования.

Следствием закрытия старых заводов стало повышение загрузки ​оставшихся мощностей (на около 1 млрд т в год) и рост рентабельности предприятий в самом Китае и за его пределами. Несмотря на закрытие заводов, Китай увеличит выплавку в этом году на 3–5%, до 840 млн т, на фоне ценового ралли, пишет Reuters. «Рынок Китая оч​ень сильно структурно изменился с закрытием нелегальных производств... что перераспределило объем на официальные предприятия», — соглашается Куличенко.

По мнению аналитиков Сбербанка, первые итоги борьбы с избыточными мощностями «укрепили надежды на то, что период дешевой стали наконец закончился». Дальнейшее преобразование металлургической промышленности Китая, в том числе за счет еще большего сокращения мощностей в период с 15 ноября по 15 марта, вероятно, компенсирует снижение спроса, считают аналитики. «Этой зимой мы ожидаем значительно менее выраженной коррекции рынка, чем обычно», — отмечают они. Аналитики ждут закрытия дополнительных мощностей в Китае, как в преддверии следующего съезда партии, предстоящего 18 октября, так и в зимний отопительный сезон, когда выбросы двуокиси углерода выше. Первые итоги реформы будут обнародованы в феврале—марте 2018 года на очередном мероприятии с участием высшего партийного руководства, пишут они. По оценке экспертов из Barclays, которых цитирует Bloomberg, ожидаемое зимой сокращение коснется еще 2% всего производства в Китае.

Представитель крупнейшего российского производителя стали НЛМК отметил, что снижение предложения со стороны Китая изменило классическую динамику цен на локальных рынках, в том числе на российском. Но одновременно со снижением экспорта из Китая примерно на 30% и восстановлением роста спроса в июне—сентябре этого года повышаются цены на сырье, что находит отражение в динамике стоимости стали, отметил представитель компании.

Представители других российских металлургических компаний — «Северстали», ММК и Evraz — отказались комментировать свою ценовую политику. Они также не стали комментировать выводы аналитиков.

Росту цен на сталь в равной степени способствовали как кампания в Китае, так и ослабление доллара, полагает директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов.

Аналитики АКРА в своем обзоре указывают на то, что ослабление доллара на 9% к корзине валют с начала года стимулирует рост цен на металлы и другое сырье, кроме нефти. В то же время более дешевый рубль обещает более высокую рентабельность российским экспортерам. По их оценке, дальнейшее ослабление доллара повлечет за собой рост долларовых и рублевых цен на металлы при относительной стабильности курса рубля и цен на нефть.

При курсе 58–60 руб. за доллар аналитики Сбербанка ожидают, что показатель прибыльности металлургического сектора России (EBITDA) за 2017 год превысит консенсус-прогноз, и полагают, что в 2018 году прибыль увеличится, а не снизится, как считает рынок. Согласно консенсус-прогнозам Bloomberg, EBITDA «Северстали» в 2017 году составит $2,35 млрд, НЛМК — $2,48 млрд, Evraz — $2,2 млрд и ММК — $1,76 млрд.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Китай , НЛМК , «Северсталь»
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