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Hyundai вернула в Россию модель Sonata
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Hyundai вернула в Россию модель Sonata
Бизнес, 20:02
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Hyundai вернула в Россию модель Sonata
Корейская Hyundai возобновляет в России продажи модели Sonata, которые были прекращены пять лет назад из-за высокого спроса в США и Южной Корее. Пришедшие на ее замену автомобили i40 не пользовались популярностью
Фото: Mark Lennihan / AP

После почти пятилетнего перерыва автоконцерн Hyundai возвращает в Россию модель Hyundai Sonata седьмого поколения, сообщила пресс-служба компании. С начала 2000-х годов до 2013 года было продано около 19 тыс. единиц, рассказал РБК представитель компании.

Новый автомобиль будет представлен на российском рынке в пяти комплектациях: Primary, Comfort, Style, Lifestyle и Business.

Hyundai назвал цены и показал комплектацию новой Sonata для России

В конце 2012 года Hyundai заявила о планах прекратить поставки Hyundai Sonata в Россию в связи с тем, что спрос на эту модель сильно рос в США и Южной Корее и мощности автоконцерна были перенаправлены на эти рынки. В России же ее заменил другой автомобиль — i40. Представитель Hyundai тогда говорила, что компания видит «больший потенциал именно у этой модели на российском рынке». Но особой популярностью эта модель не пользовалась: в 2017 году было продано лишь 255 машин.

Автомобили Hyundai входят в топ-5 самых продаваемых в России. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые восемь месяцев 2017 года в стране было продано 46,7 тыс. автомобилей Solaris (четвертое место) и 31,3 тыс. автомобилей Creta (пятое место).

Накануне, 19 сентября, АвтоВАЗ представил новые модификации модели LADA Vesta, которая также в ходит в топ-5 самых продаваемых автомобилей России. По итогам восьми месяцев 2017 года было продано 47,8 тыс. автомобилей этой модели (третье место). LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross будут стоить от 639,9 тыс. и от 779,9 тыс. руб. соответственно, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Автор: Василий Маринин.
Теги: старт продаж , Hyundai Sonata
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