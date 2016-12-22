СМИ узнали о задержании менеджера «Аэрофлота» в Москве

В Москве задержали главу одного из отделов «Аэрофлота» Дмитрия Купко, сообщает ТАСС. Это не связано с деятельностью компании, утверждают источники

Офис авиакомпании «Аэрофлот» (Фото: Владимир Гердо)

В Москве задержали главу отдела чартерных и блочных перевозок «Аэрофлота» Дмитрия Купко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию об этом подтвердил собеседник в компании.

По его словам, Купко задержан на рабочем месте в офисе по адресу Новый Арбат, д. 10. Собеседник в «Аэрофлоте» отметил, что задержание не связано с деятельностью перевозчика.

«Но в случае, если обвинения подтвердятся, данный сотрудник будет незамедлительно уволен из компании», — сказал он.

По словам источника, Купко является фигурантом трех уголовных дел, которые касаются хищения объектов торговой недвижимости. Одно из них расследует Главное следственное управление по Московской области.

Представитель «Аэрофлота» в беседе с РБК сказал, что пока в компании пока не комментируют эту информацию.

По словам источника, знакомого с ситуацией, по месту работы Купко ранее уже проходили следственные действия. ​Кроме того, в рамках расследования уголовных дел в сентябре 2016 года был арестован брат Купко — Сергей. Сейчас он находится под домашним арестом. Собеседник агентства уточнил, что еще одно дело, фигурантом которого является менеджер «Аэрофлота», касается силового рейдерского захвата помещения на Щелковском шоссе.