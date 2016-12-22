Путин попросил Сечина направить 50% прибыли «Роснефти» на дивиденды

«Роснефть» пообещала выполнить поручение Владимира Путина и вынести на голосование акционеров вопрос о выплате 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов. Речь идет о дивидендах за 2017 год и дивидендной политике компании в целом, сказал РБК ее пресс-секретарь

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин на встрече с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным во вторник, 20 июня, попросил обсудить на ближайшем собрании акционеров компании вопрос о выплате дивидендов «Роснефти» в размере 50% от чистой прибыли. «Конечно, просил бы вернуться [на общем собрании акционеров] к вопросам фискального характера, а именно — к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли», — сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»). «Эти вопросы, а также ряд других нужно будет обговорить с коллегами в ходе предстоящего собрания», — добавил Путин (цитата по сайту Кремля).

Годовое собрание акционеров «Роснефти» пройдет 22 июня в Сочи. Основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз», владеющий 50% плюс одна акция, второй крупнейший акционер — британская BP (владеет 19,75% акций). Ранее совет директоров «Роснефти» рекомендовал годовому собранию утвердить дивиденды по итогам 2016 года в размере 35% чистой прибыли компании по МСФО, что составляет 63,377 млрд руб.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал РБК, что компания поставит на собрании акционеров вопрос об увеличении дивидендов. «Мы его поставим и соответствующим образом, наверное, решим. Но проголосовать должны акционеры», — отметил он. Речь идет о выплате дивидендов за текущий, 2017 год и дивидендной политике в целом, добавил Леонтьев. По его словам, увеличить выплату дивидендов за 2016 год технически не представляется возможным.

Путин не первый раз говорит Сечину о необходимости увеличивать дивиденды. Так, в июне 2012 года, когда топ-менеджер только возглавил «Роснефть», президент попросил его увеличить размер выплат с 11,5 до 25% чистой прибыли. Через несколько дней после этой встречи Сечин заявил на годовом собрании «Роснефти», что будет созвано внеочередное собрание, чтобы выполнить это поручение и уже по итогам 2011 года направить на дивиденды четверть прибыли по МСФО. В итоге компания выплатила акционерам 79,8 млрд руб.

На встрече во вторник Путин также попросил Сечина обсудить на собрании вопросы, связанные с высокими технологиями, современными способами добычи нефти и газа и изменением конъюнктуры на мировом рынке. «Вы — один из участников этого процесса урегулирования и согласования позиций между нашими крупнейшими компаниями, правительством России, и, соответственно, мы так формируем нашу позицию с партнерами на международном рынке нефти», — сказал президент, имея ввиду соглашение ОПЕК с Россией и другими странами о снижении добычи нефти до марта 2018 года.

Путин предложил разработать новую стратегию развития компании в изменившихся условиях мирового рынка нефти. «Роснефть» принимает участие в выработке этих решений, компания знает, что происходит на мировом рынке. В соответствии с этим нужно вырабатывать и новую стратегию компании», — уточнил он. В ответ Сечин сообщил, что компания разработает новую стратегию развития, «чтобы иметь возможность отвечать на те вызовы, которые перед нами стоят» (цитата по «Интерфаксу»).