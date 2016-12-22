В «Роснефти» назвали преступлением подделку отказа от иска к «Системе»

После появления новостей об отказе компании от иска на 170,6 млрд руб. акции «Системы» резко выросли. На пике рост составил более 17%. Однако затем в «Роснефти» отказ от суда опровергли, и котировки резко пошли вниз

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Поданное в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об отказе «Роснефти» от иска к АФК «Система» на общую сумму 170,6 млрд руб. было поддельным, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

По его словам, бланк «Роснефти» был грубо подделан, так же как и стоящие под ходатайством подписи вице-президента по правовым вопросам Натальи Минчевой и президента «Башнефти» Андрея Шишкина.

«Это преступление. Мы уже обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто это сделал. Но «Роснефть» не отзывала свой иск», — сказал Леонтьев. Представитель «Роснефти» добавил, что компания будет способствовать работе правоохранительных органов по выявлению преступника.

После появления новостей от отзыве иска «Роснефти» акции «Системы» резко подорожали. На пике стоимость бумаг на Московской бирже подскочила до 15,365 руб., что примерно на 17,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Однако после опровержения котировки пошли вниз, вернувшись к отметке 13 руб.

По данным Московской биржи, после выхода новостей об отказе «Роснефти» от своего иска к «Системе» объем торгов акциями последней вырос в десятки раз. За предшествующие началу бурного роста 10 минут (с14:40 до 14:50 мск) объем торгов составил немногим более 5,8 млн руб., на пике же (с 15:00 до 15:10) были проданы бумаги общей стоимостью свыше 437 млн руб.

«Роснефть» в начале мая подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с АФК «Система» 106,6 млрд руб. (затем эта сумма была увеличена до 170,6 млрд руб.) в качестве возмещения убытков, якобы понесенных «Башнефтью» из-за ее реорганизации в 2014 году.

Ранее, 2 июня, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможности заключения мирового соглашения по этому иску к «Системе».

Независимые члены совета директоров АФК «Система» 15 июня отправили президенту Владимиру Путину письмо, в котором назвали иск «Роснефти» «необоснованным и иррациональным». Однако в Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в спор компаний.