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Суд получил ходатайство «Роснефти» об отказе от иска к «Системе»
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Суд получил ходатайство «Роснефти» об отказе от иска к «Системе»
Бизнес, 15:31
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Суд получил ходатайство «Роснефти» об отказе от иска к «Системе»
«Роснефть» подала ходатайство об отказе от иска к «Системе» на 170,6 млрд руб. из-за реорганизации «Башнефти», говорится на сайте суда Башкирии. Но официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев это опроверг
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали ходатайство об отказе от иска к АФК «Система» на 170,6 млрд руб., говорится на сайте Арбитражного суда Башкирии. Но пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев это опроверг. «Мы не подавали отказа от иска к АФК «Система». На сайте суда или вброс, или техническая ошибка», — заявил он РБК.

Источник в Арбитражном суде Башкирии заявил РБК, что технической ошибки на сайте суда не может быть. Раз опубликована информация об отказе «Роснефти» от иска — значит, в суд поступило такое ходатайство, сказал он. Пресс-секретарь суда была недоступна для комментариев.

В деле остается третий истец — Башкирия. Представитель правительства республики пока не ответил на вопрос РБК о том, собирается ли правительство отзывать исковое заявление.

На новостях об отказе «Роснефти» от иска акции «Системы» взлетели на Московской бирже: к 14:59 мск они выросли на 4,6%, к 15:02 — на 15%, передает «Интерфакс». Капитализация компании составила 139,98 млрд руб. ​Представитель «Системы» отказался от комментариев.

«Роснефть» в начале мая подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с АФК «Система» 106,6 млрд руб. (затем эта сумма была увеличена до 170,6 млрд руб.) в качестве возмещения убытков, якобы понесенных «Башнефтью» из-за ее реорганизации в 2014 году. В иске говорилось, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» в ходе реорганизации башкирской компании весной 2014 года, что привело к убыткам в размере более 100 млрд руб. По мнению «Роснефти», большая часть убытка (57,2 млрд руб.) образовалась в результате передачи «Системе» акций компании «Система-Инвест», которые контролировала «Башнефть», в обмен на ее собственные акции. Но представители «Системы» опровергали все претензии, утверждая, что реорганизация проводилась в соответствии с лучшими корпоративными практиками.

2 июня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможности заключения мирового соглашения по этому иску к «Системе». Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2017. «Возможно, возможно все», — сказал Сечин.

15 июня независимые члены совета директоров АФК «Система» отправили письмо президенту Владимиру Путину, в котором назвали иск нефтяной компании «Роснефть» на 170,6 млрд руб. «необоснованным и иррациональным», сообщал «Коммерсантъ». Факт отправки послания РБК подтверждал источник, близкий к АФК «Система».
Письмо подписали экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон и основатель консалтинговой Meade Hall Патрик Кланвильям. Процесс по делу АФК «Система», по мнению независимых директоров, ударил не только по АФК, но и по российскому инвестклимату в целом, «существенно повысив уровень восприятия рисков и снизив предсказуемость российской бизнес-среды».

Решение в споре между компаниями АФК «Система» и «Роснефть» должен принять только суд. Президент Владимир Путин не будет вмешиваться в это дело, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 

Авторы: Людмила Подобедова, Галина Казакулова, Тимофей Дзядко, Алина Фадеева
Теги: «Роснефть» , «Система»
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