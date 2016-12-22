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Китайские инвесторы купили здание Военторга у миллиардера Рыболовлева
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Китайские инвесторы купили здание Военторга у миллиардера Рыболовлева
Бизнес, 08:06
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Китайские инвесторы купили здание Военторга у миллиардера Рыболовлева
Сделка по продаже одного из самых знаменитых объектов недвижимости Москвы — здания Военторга — закрыта. Основным владельцем здания стала китайская Fosun Group бизнесмена Гуо Гуанчана, ее партнером — российская Аvica Management Company
Бизнес-центр «Воздвиженка-центр» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Китайская компания Fosun Group бизнесмена Гуо Гуанчана закрыла сделку по покупке офисного комплекса «Воздвиженка-центр», известного как Военторг, у фирмы Дмитрия Рыболовлева Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин», пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с объектом. Fosun Group стала основным владельцем комплекса, ее партнером стала российская инвестиционная компания Аvica Management Company. Стороны, как отмечает издание, не раскрыли сумму сделки.

Как рассказал изданию управляющий директор консультанта сделки JLL Том Девоншир-Гриффин, покупка «Воздвиженка-центра» стала на сегодняшний день крупнейшей инвестиционной сделкой 2017 года. По словам гендиректора Аvica Management Company Натальи Тишендорф, соинвестор проекта Avica Management Company будет осуществлять комплексное управление бизнес-центром, в частности проведет репозиционирование объекта.

Avica Property Investors управляет фондами, созданными структурами Рубена Варданяна и RD Group Гагика Адибекяна. Эти фонды владеют расположенным рядом с Военторгом бизнес-центром «Романов двор», а также торговыми центрами «Времена года» на Кутузовском проспекте и Dream House в подмосковной Барвихе.

Покупка «Военторга» стала первой инвестицией Fosun Group в российский рынок недвижимости. Группа была создана в 1992 году Гуо Гуанчаном и является одной из крупнейших инвестиционных компаний Китая: под ее управлением по состоянию на 2016 год находились активы, стоимостью около $71 млрд. Среди них французская курортная сеть Club Med, пакеты акций Cirque du Soleil, туроператора Thomas Cook. Компания на 71,37% принадлежит Fosun International Holdings, основными владельцами которой по состоянию на 31 декабря 2016 года являлись Гуо Гуанчан (64,45%), Льан Синь Джунь (24,44%) и Ван Кунбин (11,11%). Основного акционера Fosun называют «китайским Уорреном Баффеттом».

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценил рыночную стоимость «Воздвиженка-центра» примерно в 10 млрд руб., в то время как директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алан Балоев назвал сумму 10–11 млрд руб.​

Здание Военторга купит альянс российско-китайских инвесторов
Бизнес

Как ранее писал РБК, Военторг, расположенный в 500 метрах от Кремля, был одним из самых известных советских магазинов. Здание в стиле модерн было построено в 1913 году. В 2002 году его купила группа АСТ Тельмана Исмаилова. Через год Юрий Лужков, занимавший тогда пост мэра Москвы, подписал постановление о реконструкции здания, которое фактически означало его снос. Площадь нового здания составила 70 тыс. кв. м — почти в четыре раза больше, чем у старого. АСТ вложила в проект $140 млн. В 2009 году Исмаилов продал здание компании «Нафта Москва» Сулеймана Керимова. Сделка оценивалась в $300 млн. Через год «Военторг» достался Дмитрию Рыболовлеву в качестве оплаты части сделки по продаже его доли в «Уралкалии».​

Автор: Владислав Гордеев
Теги: сделка , Инвесторы , «Военторг» , Дмитрий Рыболовлев
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