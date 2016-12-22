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Геннадий Тимченко купит долю в кубанском производителе яблок
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Геннадий Тимченко купит долю в кубанском производителе яблок
Бизнес, 19:45
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Геннадий Тимченко купит долю в кубанском производителе яблок
«Волга Груп» бизнесмена Геннадия Тимченко намерена приобрести долю в кубанском производителе яблок «Южные земли», «дочке» агрохолдинга «АФГ Националь». Речь может идти о примерно 30% предприятия
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

В Федеральную антимонопольную службу России поступило ходатайство «Волга груп» о приобретении доли в уставном капитале ООО «Южные земли», сообщило в четверг, 19 октября, ведомство.

«Волга Групп» рассматривает возможность реализации «крупного проекта в области производства яблок в Краснодарском крае», сообщил представитель компании Антон Куревин. Речь идет о покупке миноритарного пакета, «около 30%», утверждает источник, близкий к «Волга Груп». По его словам, сделка будет денежной. Ее сумму собеседник РБК не раскрыл.

ООО «Южные земли» является дочерним предприятием агрохолдинга «АФГ Националь» и ​в настоящее время владеет в Краснодарском крае 400 га суперинтенсивных садов (их урожайность выше, чем у обычных садов в два раза). В следующем году компания запланирована закладку еще 300 га таких садов и рассчитывает собрать 10 тыс тонн яблок, что в 2,5 раза больше уровня 2017 года.

Представитель «АФГ Националь» отказался от комментариев. Источник в агрохолдинге подтвердил факт переговоров с «Волга Груп», отметив, что сделка еще не закрыта.

У Геннадия Тимченко уже есть яблочные сады на Кубани. В 2014 году «Волга груп» купила кубанского производителя яблок «Алма Холдинг», которому принадлежит 330 га яблоневых садов в городе Абинск. Тогда ФАС удовлетворила ходатайство «Волга Груп» о покупке 40% головной структуры ООО «Алма Холдинг». Сейчас, структуре Тимченко принадлежит, по данным «СПАРК-ИНтерфакс», 46% «Алма Холдинг».

Агрохолдинг «АФГ Националь» был создан в феврале 2013 года в результате объединения производителя риса холдинга AF-Group и группы «Ангстрем», дистрибутора фасованных круп.

В 2016 году РФПИ совместно с ближневосточными фондами объявили о намерении инвестировать в «АФГ Националь» около 9 млрд руб. Планировалось, что средства будут направлены на развитие бизнеса компании, в частности, увеличение производства риса, овощей и яблок.

Генеральный директор отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий считает, что в случае объединения компании не войдут в топ крупнейших игроков на рынке. По данным FruitNews, в 2016 году производство косточковых (яблок и груш) в России составило 778 тыс.тонн, в том числе на яблоки пришлось около 730 тыс.тонн. В результате потерь из-за плохой погоды летом 2017 года урожай косточковых в России упадет более чем на 30%, прогнозирует эксперт.

У Геннадия Тимченко уже есть яблочные сады на Кубани. В 2014 году «Волга груп» купила кубанского производителя яблок «Алма Холдинг», которому принадлежит 330 га яблоневых садов в краснодарском городе Абинск. Тогда ФАС удовлетворила ходатайство «Волга» о покупке 40% головной структуры ООО «Алма Холдинг». Сейчас, согласно данным Спарк, «Волга груп» принадлежит 20 или более процентов «Алма Холдинг».

Авторы: Елена Сухорукова, Тимофей Дзядко.
При участии: Наталья Новопашина.
Теги: Геннадий Тимченко , яблоки
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