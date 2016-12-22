Суд Кипра отменил арест активов Чигиринского по иску владельца «Магнитки»

Окружной суд Никосии отменил решение об аресте активов и средств со счетов основателя девелоперской компании «Снегири» Александра Чигиринского

Александр Чигиринский (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Окружной суд Никосии отменил решение об аресте активов и средств со счетов основателя девелоперской компании «Снегири» Александра Чигиринского, сообщил РБК адвокат предпринимателя Александр Симкин. Это подтверждают и материалы кипрского суда (есть в распоряжении РБК). «…риска отчуждения активов ответчика не существует…, говорится в определении суда. – Соответственно, ранее выданный приказ в отношении ответчика аннулируется».

В прошлом году этот суд заморозил активы Чигиринского и связанных с ним структур на $170,8 млн по иску офшора Snapbox Holdings, который принадлежит основному акционеру Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову и его партнеру Надеру Надеру. Ответчиками по иску выступали Чигиринский, компании Folsten Holdings, Frental Developments, S&T Equity, ООО «Сити палас» и руководитель этого ООО Марат Акчурин.

Спор Чигиринского и Рашникова связан со сделкой по продаже башни «Эволюция» в Москва-Сити весной 2016 года. Бывшие партнеры продали актив с прибылью в размере $267,6 млн. Решением совета директоров они утвердили выплату этой суммы в виде дивидендов в равных частях. Истцы утверждают, что структуры Чигиринского получили деньги, а компания Рашникова и Надера нет.

Snapbox подал иск против структур Чигиринского на $170,8 млн, сумма претензий складывалась из $133,8 млн неполученных дивидендов и $37 млн, в которые истец оценил убыток от невыплаты дивидендов.

29 ноября 2016 года суд Никосии арестовал активы Чигиринского, потребовав от «Сити Палас» перевести спорные $133,8 млн на счет кипрского суда. И в декабре деньги были задепонированы на счете Окружного суда Никосии.

После перечисления денег на счет суда, сумма арестованных активов Чигиринского и его компаний приказом судьи была снижена. Но Чигиринский и «Снегири» обжаловали и этот приказ в Окружном суде Никосии. «По итогам нескольких судебных заседаний суд согласился с доводами ответчиков, и 13 октября 2017 года принял решение отменить приказ об аресте активов», - говорит Симкин.

Представитель Рашникова поясняет, что обеспечительные меры предусматривали перевод $133,8 млн на счет кипрского суда. «Оставшиеся $37 млн – это часть суммы убытков, которую Snapbox взыскивает в рамках своего иска», - подчеркнул он.

Процесс по иску Snapbox сопровождается параллельным разбирательством на Кипре в рамках встречного иска Чигиринского против Рашникова и Надера на $127 млн. Истец требует вернуть разницу между рыночной стоимостью башни «Эволюция» и ценой сделки, в рамках которой Рашников и Надер получили 50% девелоперского проекта в 2010 году. Тогда Snapbox, по утверждению истца, купила у «Снегирей» 50% «Эволюции» за $52 млн при рыночной стоимости проекта на уровне $361 млн. Занижение суммы сделки юристы Чигиринского объясняли дополнительными обязательствами Рашникова и Надера по передаче в «Снигири» 50% башни «Россия» в Москва-сити и 50% гостиницы «Россия» на Варварке (сейчас на ее месте построен парк «Зарядье»). Эти обязательства выполнены не были, утверждали истцы.