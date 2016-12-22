«Аэрофлот» заявил о планах продать почти 5% своих акций на бирже

«Аэрофлот-Финанс» выставила на продажу 53,716 млн обыкновенных именных акций «Аэрофлота» (4,84%), сообщила вечером во вторник, 19 сентября, авиакомпания.
«Аэрофлот» будет продавать акции «посредством ускоренного сбора заявок». В роли совместных международных координаторов и организаторов книги заявок выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan. «Выручка от продажи будет использована для общих корпоративных целей», — говорится в сообщении «Аэрофлота».
Аналитик «Уралсиб» Денис Ворчик полагает, что компания решила воспользоваться хорошей конъюнктурой на рынке. Котировки «Аэрофлота» с 2015 года до сегодняшнего дня выросли с 35 руб. за акцию до 190 руб. — более чем в пять раз. «Аэрофлот» выручит от продажи этого пакета более 10 млрд руб., подсчитал Ворчик. «Это хорошие деньги для авиакомпании», — замечает он. С ним соглашается аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов: «Акции стоят достаточно дорого, деньги у инвесторов есть». Юминов также напоминает, что продажа квазиказначейских акций была одним из вариантов приватизации «Аэрофлота».
После завершения сделки доля акций «Аэрофлота» в свободном обращении увеличится до 45,8%. На момент закрытия Московской биржи во вторник капитализация «Аэрофлота» составила 211 млрд руб.
«Аэрофлот» — крупнейший российский авиаперевозчик. 51,2% акций компании принадлежит Росимуществу, 3,5% — у «Ростеха», 34,8% — у институциональных инвесторов, 5,6% — у физлиц, 0,1% — у менеджмента компании.